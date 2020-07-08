Лето в ритме Рио! Андре Тан рассказал, как пандемия повлияла на звучание его летней коллекции

Карантин и связанные с ним ограничения внесли свои коррективы в работу всех украинских компаний, и мода - не исключение. Своим опытом трансформации смыслов летней коллекции поделился известный украинский модельер Андре Тан.

"На идею коллекции "Лето в ритме Рио!" изначально меня вдохновили картины бразильского художника-импрессиониста Washington Maguetas. Его женщины - легкие, утонченные, прекрасные - такие, какими я, как мужчина и модельер, люблю их видеть. Это струящиеся платья и расслабленность жаркого летнего дня. Сочетание смелых разрезов на юбках и открытых плечей. Природных расцветок и европейской элегантности, которая сохранилась здесь как лучшее от колониального прошлого. Сам Рио-де-Жанейро близок мне по духу. Он не знает меланхолии, он в постоянном движении - танцует, веселится и искрится любовью к жизни", - говорит Андре Тан.

"Лето в ритме Рио!" от Андре Тана

С наступлением карантина из-за коронавируса, по признанию модельера, коллекция для него самого обрела неожиданные смыслы.

"Во время карантина я, честно говоря, думал о том, будет ли актуальной эта идея в изменившемся мире. Мы многое переосмыслили. Наши ценности, истинные, глубинные вышли на поверхность. Чего хочет современная женщина? Она хочет быть настоящей. Она оказалась в ситуации, когда каждый спрашивал себя: "А будет ли завтра?". Она потратила время на то, чтобы еще лучше разобраться в себе и отбросить шелуху, навязанные образы и комплексы. Она несет свою красоту с достоинством королевы. Она стала смелее в самовыражении. Не готова тратить деньги на быструю моду, выбирая то, что останется актуальным и завтра. Это все звучит и в нашей коллекции", - отмечает модельер.

Тан пересматривал lookbook и мысленно "примерял" образы на обновленную женщину.

"И… мне нравилось. Потом я ждал открытия магазинов, чтобы подтвердить или опровергнуть свое новое видение. И понял, что не ошибся", - признается он.

"Лето в ритме Рио!" от Андре Тана

Говоря о том, как карантин повлиял на коллекцию осень-зима 2020/2021 модельер отметил, что полностью пересмотрел матрицу коллекции, оставив в ней только хиты. По его словам, новая посткарантинная мода стала более практичной. В чем это выражается - увидим уже в августе.

"Лето в ритме Рио!" от Андре Тана

Ранее дизайнер назвал топ-6 ошибок в летнем женском образе.

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