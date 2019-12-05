В латексе и золоте: Оля Полякова блеснула ножками сразу в трех пикантных образах на съемках новогоднего шоу

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее вспомнила, как пропустила Новый год, на съемочной площадке новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, сменила 3 ​​грандиозных образа.

Оля Полякова умеет поражать масштабными зажигательными выступлениями и экстраординарными нарядами. На съемках новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!" канала "Украина" певица продемонстрировала очень пикантные и яркие образы, подчеркнув свои длинные и стройные ноги.

Оля Полякова на съемках новогоднего шоу канала "Украина" (фото: пресс-служба телеканала)

Яркий золотой костюм и жакет с объемными рукавами, одетый на мерцающий бирюзовый боди, Оля дополнила соблазнительными колготами в сетку. А к снежно-белому костюму, обильно усыпанному жемчугом, Королева ночи надела высокие латексные гольфы. В интервью с журналистами канала "Украина" Оля пошутила, что это те же лосины, о которых она мечтала в детстве.

"Я так хотела лосины, ластиковые, черные! Помню, мой дядя привез их из какой-то зарубежной поездки. Я в них была очень крутая. И спала в них, и ходила лет 5", – рассказала певица за кулисами новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!".

Фото: ТК "Украина"

К каждому из костюмов Оля подобрала невероятные аксессуары на голову. В таких образах певица выглядит очень ярко и эпатажно. А увидеть грандиозное выступление Оли Поляковой зрители канала "Украина" смогут 31 декабря.

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу "Привіт, 20-ті!" стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Напомним, ранее суперблондинка Полякова на X-Факторе решилась на кардинальную смену имиджа.