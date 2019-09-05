В кружевном белье и мужских брюках: Винни Харлоу оголилась на торжественном мероприятии в Лондоне

Винни Харлоу стала почетной гостьей торжественной церемонии награждения от журнала GQ, которая состоялась на днях в Лондоне. Но даже на такой строгий ивент, который требует не мене строгого подбора наряда, любительница страстных «голых» нарядов сумела найти нечто подходящее и в то же время сексуальное.

Винни в Prada (фото: instagram.com/winnieharlow)

Винни примерила эротичный total black: строгие классического кроя брюки с высокой посадкой и атласный пиджак, украшенный аппликацией в виде красного сердца, проткнутого стрелой. Талия модели была подчеркнута несколькими ремнями, в ушах и на шее красовались драгоценности с бриллиантами, а волосы заплетены в косы, собранные сзади. Позже модель сняла пиджак, продемонстрировав еще одну пикантную деталь образа – кружевной топ-корсет. Сшитый из нежнейшего материала, он облегал совершенное тело Харлоу и едва сдерживал ее пышную грудь.

Винни в роскошном образе (фото: instagram.com/winnieharlow)

«Бизнес и удовольствия в GQ. Спасибо @Prada за то, что одели меня в свою мужскую коллекцию». Позже она добавила еще один шутливый комментарий: «Готова схватить ваших сыновей и дочерей».

Отдельного внимания заслуживает макияж знаменитой красотки. В этот раз визажисты нарисовали ей графичные стрелки по лини роста ресниц, выводя их к самым вискам. А вторую – по краю верхнего века. Таким образом, и без того большие глаза модели стали максимально выразительными, а взгляд – распахнутым. Брови ей сделали более широкими, чем обычно, растушевав их уложив дугами, наподобие макияжа сестер Кардашьян.

Винни обожает оголяться (фото: instagram.com/winnieharlow)

Возможно, мейк-ап делали с помощью новой коллекции от Ким, которую девушки создавали вместе. Напомним, она должна появиться в продаже уже скоро – 13-сентября. Винни принимала в разработке продуктов непосредственное участие и призналась, что этот процесс ее просто поглотил. Так что линия наверняка будет весьма качественной и успешной.