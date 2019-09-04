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Криштиану Роналду снялся в откровенной фотосессии с украинской моделью

Lite » Мода 04.09.2019 - 14:56
Криштиану Роналду снялся в откровенной фотосессии с украинской моделью
Криштиану Роналду (фото: instagram.com/lerabubleyko)

Знаменитый футболист представил новый кампейн

Криштиану Роналду – один из самых известных футболистов и самых сексуальных парней планеты – порадовал поклонниц новой работой. Он снялся в весьма откровенной фотосессии для бренда одежды CR7, который основал еще в 2013-м году. Причем в партнерши себе он подобрал украинку. Довольно известная модель Лера Бублейко первая похвасталась жаркими кадрами со съемок, после чего новость облетела всю сеть.

Криштиану Роналду снялся в откровенной фотосессии с украинской модельюКриштиану Роналду снялся в откровенной фотосессии с украинской модельюЛера и Криштиану (фото: instagram.com/cr7cristianoronaldo)

Говорят, девушке пришлось пройти весьма серьезный отбор. За право позировать вместе с Криштиану сражались самые роскошные красотки планеты. Так что Лере есть чем гордиться!

Криштиану Роналду снялся в откровенной фотосессии с украинской моделью

Криштиану Роналду снялся в откровенной фотосессии с украинской модельюЛера известна работой со многими брендами (фото: instagram.com/lerabubleyko)

В фотосессии она примерила черные джинсы и куртку, волосы слегка растрепаны – как после езды на скоростном мотоцикле, а макияж сделан максимально чувственным. Она сидит позади Криштиану, приобняв его. Футболист же в который раз блеснул своим совершенным торсом. В другом кадре они переместились в роскошное ярко-красное авто. Здесь Роналду примерил кэжуал-классику: белая футболка, черные джинсы, черная кожаная куртка и ботинки со шнуровкой. Лера, которая смотрит на красавца с машины, одета в черное платье в бельевом стиле.

Криштиану Роналду снялся в откровенной фотосессии с украинской модельюКриштиану Роналду снялся в откровенной фотосессии с украинской модельюЛера для Philipp Plein (фото: instagram.com/lerabubleyko)

Выглядит пара весьма гармонично и стильно. Хотя не все подписчики Леры так считают. Так, некоторые высказали мнение, что девушка "не то", и для фотосессии лучше бы подошла другая модель. Не обошлось и без хейтерских нападок, что это Бублейко заплатила Роналду, чтобы принять участие в проекте. Сама Лера никак не комментирует реплики фолловеров, сохраняя молчание. Впрочем, на странице модели нет никаких длинных постов и личной информации. По большему счету она выглядит как портфолио, куда манекенщица собирает рабочие съемки.

Криштиану Роналду снялся в откровенной фотосессии с украинской модельюКомментарии подписчиков (фото: принтскрин instagram.com/lerabubleyko)

Еще один интересный проект за последнее время, в котором приняла участие Лера – съемка для знаменитого бренда Philipp Plein.

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