В красном латексе и ботфортах: Винни Харлоу показала безупречное тело в соблазнительном total look

Винни Харлоу решила разбавить домашние уютные фото, которыми пестрит вся лента в Instagram, продемонстрировав свой соблазнительный образ на выход. Девушка не сидела весь праздничный вечер дома, а отправилась с друзьями на баскетбол. Там красавица, которая обожает шумные вечеринки, концерты и тусовки, смогла дать выход своей неудержимой энергии.

Винни выбрала в этот раз яркий наряд (фото: instagram.com/winnieharlow)

Для мероприятия девушка примерила соблазнительный образ, который составили красная мини-юбка с высокой посадкой, свитер с высоким воротом, а также ботфорты на высоких каблуках. Сверху Винни накинула объемное пальто, в руки взяла прозрачную сумочку Chanel, украшенную крупными бусинами, а в качестве аксессуаров подобрала изящную подвеску, браслеты и кольца. Последний штрих – яркий макияж и уложенные волной волосы.

Винни на стадионе (фото: instagram.com/winnieharlow)

"С Рождеством Христовым! Я надеюсь, что ваши праздники наполнены любовью, смехом и отдыхом, потому что у нас впереди целое новое десятилетие, чтобы победить!", – написала 25-летняя модель.

К слову, отмечать Рождество Винни решила в семейном кругу на своей родине, в Торонто. Девушка показала несколько фото, где позирует с папой и бабушкой. Непривычно видеть знаменитую тусовщицу в уютной семейной атмосфере, но выглядит она по-настоящему счастливой.

Винни с папой и бабушкой (фото: instagram.com/winnieharlow)

Кадры собрали множество лайков и комментариев от поклонников звезды. Многие восхищены умением Винни составлять безупречные образы. Напомним, недавно Харлоу продемонстрировала не менее выигрышную комбинацию.

Она отдала предпочтение бежевому total look. Ансамбль составили топ с вырезом на груди и высоким воротником, облегающие брюки с высокой посадкой, а также ботильоны змеиной расцветки на высоких каблуках от Steve Madden. В дополнение к ним Винни подобрала серую сумку, а завершали безупречный лук крупные серьги-кольца и золотистые украшения: браслеты, кольцо, подвеска… Получилось, как всегда, невероятно эффектно!