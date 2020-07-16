В кожаных брюках и кроп-топе: полуобнаженная Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами

Ким Кардашьян умеет приятно удивить своих поклонников. И чаще всего ей это удается с помощью откровенных нарядов. Новый аутфит 39-летняя звезда представила всего несколько часов назад, и он уже успел набрать массу лайков и комментариев.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ким для нового выхода в свет подобрала вещи, способные виртуозно подчеркнуть все достоинства ее фигуры: тонкую талию, пышную аппетитную грудь, а также роскошные бедра. Знаменитая красавица блистает в черных кожаных брюках, главные изюминки которых – высокая посадка, необычный крой в ковбойском стиле, а также вшитый ремень с крупной пряжкой. К ним она нашла идеальную пару: крошечный топ с лифом светло-сиреневого оттенка, едва прикрывающий грудь. Волосы, собранные у тугую укладку, с выпущенными прядями, яркий макияж и никаких аксессуаров – «полуголая» Ким выглядела соблазнительно и стильно. «Надеюсь, у вас отличный день», – написала Кардашьян коротко.

Звезда часто меняет цвет волос (фото: instagram.com/kimkardashian)

Поклонники оказались многословнее. «Горячо», «Самая красивая», «Ты удивительная», «Роскошная», «Восхитительная женщина», – буквально засыпали они страницу четырежды мамы.

К слову, бурные обсуждения в сети вызвал на днях и супруг Ким – рэпер Канье Уэст. Ранее музыкант сообщил, что намерен баллотироваться на пост президента США. Среди тех, кто поддержал решение исполнителя и бизнесмена, были и многие знаменитости, включая Илона Маска. Но не успела «группа поддержки» Уэста порадоваться его успехам, как Канье отменил свою кандидатуру. В ближайшее время он не будет участвовать в выборах.