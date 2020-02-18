В комбинезоне с блестящим декольте: Наталья Водянова в роскошном "морском" образе покорила Лондон

Наталья Водянова, которая недавно отдыхала в Швейцарии, вернулась к светской жизни. Несколько месяцев назад модель стала лицом сети Maxx Royal Resorts. Вчера, 17-го февраля, она побывала на торжественном ужине роскошного отельного бренда. К ивенту она подготовилась более чем тщательно. Знаменитая модель в своих сториз продемонстрировала создание укладки и макияжа, над которым, к слову, потрудилась одна из самых знаменитых в мире визажисток – Шарлотт Тилбери. А после выложила ролик своего "преображения" и массу фото с самого мероприятия.

Оформление вечеринки в морском стиле (фото: instagram.com/natasupernova)

Вечеринка, которая прошла с размахом в лондонском ресторане Scott's Restaurant, была посвящена морскому отдыху. Так что оформление зала и столов было соответствующим: кораллы, морские раковины, букеты из подводных растений, морские звезды на столах…

Образ для вечеринки (фото: instagram.com/natasupernova)

Образ Водяновой также вполне соответствовал тематике. Наталья отправилась на ужин в роскошном наряде одного из своих любимых брендов – Stella McCartney. Стильный белый комбинезон с необычной вставкой на груди из блестящих камней подчеркнул ее стройную фигуру и сияющий внешний вид. Дополнили наряд серьги с крупными камнями сиреневого оттенка от Chopard, блестящие босоножки, напоминающие рыбью чешую. С макияжем в нежных тонах и укладкой-волной Наталья стала главным украшением вечера. Впрочем, как того и стоило ожидать от лица бренда.

Наталья по-прежнему идеальная модель (фото: instagram.com/maxxroyalresorts)

Поклонники буквально засыпали звезду приятными словами, в который раз восхитившись ее красотой, молодостью и доброй энергетикой. Но нашлись и те, кому поведение Водяновой на видео показалось не совсем уместным. Причем Наталья, вопреки своему обычному поведению, вступила с хейтерами в небольшую "схватку".

Наталья для Maxx Royal Resorts (фото: instagram.com/maxxroyalresorts)

Одна из подписчиц высказала мнение, что модель занимается "показухой". "Как же это глупо – заниматься показухой... Наши только этим могут заниматься... Поэтому в Лондоне и не любят русских... которые только умеют show off", – написала подписчица. На что другая подписчица ответила ей: "Вас тока на свадьбы приглашать! Тогда "Горько!" кричать не надо будет!". Наталья не смогла удержаться, чтобы не написать своей "защитнице": "Коммент огонь!".

Комментарии к посту Натальи (фото: instagram.com/natasupernova)