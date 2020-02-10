Кинодива из 1920-х: Шарлиз Терон в золотом платье Dior произвела фурор на афтепати Оскара 2020

Церемония Оскар-2020 еще долго будет на слуху. Но помимо новых обладателей желанной статуэтки в сети не менее активно обсуждают наряды звезд. Отметим, что традиционно после официальной церемонии вручения всех присутствующих приглашают на афтепати Оскара, организатором которого является глянец Vanity Fair. На гламурную вечеринку приходят порой даже больше звезд, чем на красную дорожку церемонии. При этом наряды для афтепати подбирают отдельно, отдавая предпочтение более откровенным образам. Среди звездных гостей вечеринки Vanity Fair также была замечена 44-летняя Шарлиз Терон.

В топы самых стильных звезд вечеринки, как обычно, попала Шарлиз Терон со своим идеальным чувством стиля. При этом перед десятками фотографов красотка позировала в роскошном вечернем платье от Dior. Отметим, что золотое платье с бахромой - из новой коллекции Дома моды, презентация которой состоялась во время Недели высокой моды в Париже (20-23 января). Ранее редакция LITE подводила итог модного события и предлагала рассмотреть топ-11 модных трендов Paris Haute Couture Spring Summer 2020. Отметим, что французские кутюрье возвращают в моду эстетику 1920-х годов. Поэтому наряды с бахромой и перьями, блестящие фактуры будут актуальны этим летом и весной.

Шарлиз Терон в платье Dior из новой коллекции (скриншот поста: instagram.com/fashiontomax)

Свой изысканный образ с платьем на одно плечо Шарлиз дополнила золотыми босоножками на тонкой шпильке, а также золотым клатчем. Из украшений актриса отдала предпочтение золотым сережкам с бриллиантами, отказавшись от колье или массивных браслетов. Все же к такому самодостаточному платью не требуются дополнительные украшательства. Макияж сделан с акцентом на выразительные глаза кинодивы.

Скриншоты поста: instagram.com/ocotidie

К слову, на красной дорожке Оскара-2020 актриса также позировала в платье от Dior. Но в уже совсем другому по характеру. Актрисы выбрала вечернее черное платье на одно плечо и с длинным шлейфом. Платье с элегантной баской подчеркивает талию актрисы. А высокий разрез демонстрирует стройные ножки. На шее Терон поблескивало колье с бриллиантами. Образ довершают босоножки черного цвета на высокой шпильке.

Шарлиз Терон в платье DIOR на красной дорожке Оскар 2020 (скриншот поста: instagram.com/dior)

Скриншот поста: instagram.com/the_jewelry_journal

Напомним, что Шарлиз Терон была номинирована на “Лучшую женскую роль” за игру в фильме “Скандал”. Это история женщин, которые разоблачили и свергли с трона своего босса — печально известного основателя самой могущественной и противоречивой медиаимперии всех времен. Главные роли в фильме также играют Марго Робби и Николь Кидман.