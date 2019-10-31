Все так же хороша! Моника Беллуччи в пиджаке на голое тело блистает на обложке глянца

Моника Беллуччи показала свою новую работу – актриса снялась для итальянской версии журнала Elle и дала откровенное интервью. В нем актриса рассказала как о смене имиджа, так и о личной жизни. К примеру, она затронула тему непростых взаимоотношений с экс-супругом Венсаном Касселем. На обложке она предстала в черном жакете, надетом на голое тело. Достаточно простой образ без украшений и с легким макияжем, тем не менее, сделал ее просто обворожительной. В фотосесии она появилась с новой короткой рваной стрижкой.

Моника для Elle Италия (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

В разговоре с редакторами глянца она рассказала, что главное в ее жизни сейчас – воспитание детей – 15-летней Девы и 9-летней Леони. Которым они, кстати, по-прежнему занимаются с Венсаном Касселем вместе. А потому бывшим возлюбленным пришлось оставить все обиды в прошлом, как бы это ни было сложно.

Новые обложки Elle (фото: instagram.com/elle_italia)

"Не могу сказать, что мы друзья, но, как родители, мы с Венсаном партнеры. Сперва это было очень сложно, были и скандалы, и непонимание. Сейчас интересы наших дочерей стоят на первом месте. Когда мы с Венсаном в хороших отношениях, девочки счастливы. Ради них мы оставили все обиды в прошлом и стараемся быть поддержкой друг друга", – объяснила Моника.

Моника в молодости (фото: instagram.com/monicabellucci.italia)

К слову, помимо Моники, в следующем месяце на обложке глянца будут красоваться Бьянка Балти и модель Мулер Гехейра (Mulher Guerreira).

Моника в Риме (фото: принтскрин instagram.com/monicabellucci.italia)

Подписчики оценили новую съемку Беллуччи высоко, написав актрисе, что она как всегда безупречна. На фото она действительно выглядит отлично. В противовес снимку папарацци, что сейчас гуляет в сети. На нем Моника выглядит весьма осунувшейся и далеко не такой свежей, как на страницах журналов. Многие поклонники признаются, что просто не узнают знаменитую красавицу.