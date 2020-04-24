Горячо! Полуголая Белла Хадид снялась в пикантной фотосессии для известного бренда

Всемирноизвестная модель и одна из самых красивых девушек планеты Белла Хадид не забывает радовать своих поклонников на карантине. Супермодель то и дело выставляет посты с прошлого отдыха, с детства, с модельных кампаний, в которых участвует и просто селфи из самоизоляции.

Белла Хадид в новой рекламной кампании (фото: instagram.com/bellahadid)

На этот раз соблазнительная красотка показала фотографию из кампейна Jacquemus 2020, где она рекламирует новую линию сумок. На снимке Белла сидит полностью обнаженной: из «одежды» на ней только супермодные сандалии на огромной платформе, а интимные части тела прикрыты шикарной лакированной сумкой в горчично-желтых тонах. Мейк-ап модели выполнен в настолько натуральной технике, что кажется, его и вовсе нет. Мокрые неуложенные волосы намекают, что девушка только вышла из душа.

Модель показала много кадров (фото: instagram.com/bellahadid)

Также в карусель фото этого же поста Белла добавила фото со стаканом чистой воды, как бы напоминая поклонникам необходимость пить во время пандемии коронавируса, из-за которой сейчас весь мир сидит на карантине. К тому же Белла закинула пару фото с ее фестайма с родными и друзьями, приоткрыв завесу своей личной жизни.

Белла любит удивлять (фото: instagram.com/bellahadid)

Не обошлось и без обычных, но сексуальных селфи: девушка в купальнике и солнечных очках ловит солнечные лучи у себя на кухне и мечтает улететь отдыхать, как только представится такая возможность. На других фото она предстала практически обнаженная, с летней соломенной сумкой в руках. «Ты идеальна», «Мы тебя обожаем», «Ты такая красивая, выйди за меня замуж», – не унимаются поклонники под постом Хадид.

Напомним, что вчера у старшей сестры Беллы – супермодели Джиджи Хадид был день рождения. Девушка поздравила сестру подборкой милых фото в своих сториз: на снимках две красотки совсем еще крошки, также модель выставила совместные с сестрой фото, где они уже постарше, на работе и отдыхе. По этой подборке видно, как дорожат сестры друг другом и какие замечательные взаимоотношения между ними – настоящий пример для подражания!