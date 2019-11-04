Горячо! Ирина Шейк и Стелла Максвелл восхитили сексуальными телами в пикантных нарядах

Ирина Шейк и Стелла (фото: instagram.com/irinashayk)

Девушки показали фото с совместной поездки

Ирина Шейк и Стелла Максвелл часто пересекаются в рабочих проектах: обе блистали на подиуме Victoria's Secret, рекламировали сумки The Kooples, для которых даже разработали собственные линии, а также регулярно принимают участие в показах на Неделях моды. Но помимо чисто деловых отношений, их связывают и близкие дружеские. Сейчас обе красотки улетели на совместный отдых.

Ирина и Стелла (фото: instagram.com/irinashayk)

Ирина рассказала об этом на своей странице в Instagram. Она выставила фото, где они позируют со Стеллой на фоне экзотической природы. Обе красавицы примерили черные купальники. Ирина – слитный, на который сверху накинула салатного оттенка рубашку. Завершали образ черные шлепанцы, бейсболка и солнцезащитные очки. А Стелла примерила бикини, футболку, а в дополнение к ним подобрала черные очки круглой формы, кроссовки и носки сеточкой. Обе они выглядят стильно и расслабленно, как и подобает на отдыхе. А откровенные наряды еще раз показали, что модели находятся в совершенной форме и могут даже не думать о диетах.

Девушки развлекаются (фото: instagram.com/irinashayk)

Впрочем, они и сами поспешили показать, что не стремятся заморачиваться. Ирина демонстрирует, что на пляже они едят картошку фри, бургеры, чипсы и другие "вредности", а запивают все колой и кофе. Также в сториз обе опубликовали массу жарких кадров.

Еда на отдыхе должна быть, в первую очередь, вкусной, уверены девушки (фото: instagram.com/irinashayk)

Напомним, недавно Ирина также показала весьма откровенный наряд. Девушка отправилась в Верону на шоу Intimissimi. На вечер она пришла с другими посланницами марки: Сарой Джессикой Паркер и Кьярой Ферраньи. Для вечера она подобрала соблазнительный образ, который составили полупрозрачная длинная блуза, расшитая пайетками и украшенная ремнем с крупной серебристой пряжкой, черный бюстгальтер и дерзкая мини-юбка. Завершали "горячий" лук знаменитой красотки замшевые ботфорты и маленькая белая сумочка.