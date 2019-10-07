Горячо! "Ангел" Victoria's Secret Грейс Элизабет позирует полуобнаженной

Грейс Элизабет стала "ангелом" Victoria's Secret совсем недавно – заветный титул она получила только весной. И хотя с шоу в этом году не сложилось, юная красотка не унывает, вовсю рекламируя бренд как на многочисленных мероприятиях, так и на своей странице в Instagram. В эти выходные она поделилась новым жарким кадром.

Новое горячее фото от Грейс (фото: instagram.com/lovegrace_e)

Грейс примерила черный кружевной бюстгальтер из новой линии Luxe Collection и трусики леопардовой расцветки с яркой окантовкой. Соблазнительный образ дополнили натуральный макияж и нарочито растрепанная укладка. "Остаться дома в воскресенье", – написала она провокационную подпись. Полуобнаженное тело звезды, как всегда, вызвало бурный восторг среди ее подписчиков. "Девушка, ты просто огонь", "Ты королева", "Ты так хороша", "Такая стройная", – пишут они.

Девушка любит откровенные съемки (фото: instagram.com/lovegrace_e)

К слову, этот модный сезон стал для красотки весьма успешным. Она участвовала во многих показах, включая Chanel, Isabel Marant, Chloé и LANVIN. Также Элизабет недавно стала лицом косметической марки Estée Lauder. Так что карьера ее явно идет в гору. Интересно, что сама Грейс в интервью сразу после того, как ее назначили новым "ангелом" рассказала, что Victoria's Secret для нее – явно не предел. Девушка весьма амбициозна и даже видит себя, помимо модельной карьеры, в кино. Так что не исключено, что в ближайшее время мы увидим ее на больших экранах.

Карьера Грейс идет в гору (фото: instagram.com/lovegrace_e)

Начинала же Грейс, как и большинство моделей – с модельного агентства. Причем ее фото туда отправила мама. По словам девушки, она и подумать не могла, что через пару лет все так завертится. Ее дебют на подиуме состоялся на показе Diane von Furstenberg. А через полгода она уже присоединилась к бельевому бренду, рекламируя линию Pink. Также она успеа сняться для множества обложек, включая культовый Vogue.