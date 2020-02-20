С голой грудью на берегу океана: 46-летняя Кейт Мосс блистает в провокационной съемке для глянца

Кейт Мосс (фото: instagram.com/katemossagency)

Модель украсила новую обложку

Кейт Мосс украсила новую глянцевую обложку. 46-летняя звезда снялась для специального выпуска журнала i-D, посвященного культовым личностям в мире моды. «Икона и Идол. Два слова, которые часто встречаются в наши дни, но Кейт Мосс, безусловно, заслуживает обоих…», – так представили новую кавер-стори на странице издания в Instagram.

Новая съемка Кейт Мосс (фото: instagram.com/shawnstussy; instagram.com/i_d)

Для первой обложки из весеннего номера подготовили атмосферную фотосессию на пляже Майами. Кейт Мосс, одетая в вещи из последних коллекций Dior, позирует на берегу океана. Образы составили мужские костюмы, рубашки с принтом, массивные ботинки, худи с цветочным узором, накидки и стильные головные уборы.

Провокационная обложка (фото: instagram.com/i_d)

Для обложки выбрали, пожалуй, самый провокационный лук. 46-летняя культовая модель стоит на фоне воды в черном костюме: пиджаке и юбке миди. Причем объемный пиджак надет прямо на голое тело, обнажая соблазнительное тело Кейт. Дополняют образ черный берет, серьги в морском стиле, легкий макияж и укладка с пляжными волнами.

Джиджи Хадид (фото: instagram.com/i_d)

Стоит отметить, что выглядит звезда молодой и привлекательной. А потому составила достойную партию «соседке» по мартовской обложке – 24-летней Джиджи Хадид. Старшая Хадид примерила для своей фотосессии яркие платья, дополнены необычными аксессуарами.

24-летняя модель в ярких образах (фото: instagram.com/i_d)

Стилистом съемки выступил Аластер Маккимм, главный редактор журнала I-D. Фотографировал британскую звезду фешн-фотограф Марио Сорренти, известный своими работами со многими звездами. В числе его «клиенток» Рианна, Марго Робби, Белла и Джиджи Хадид, Синди Кроуфорд, Кайя Гербер и многие другие.⁣