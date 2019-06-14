Голая в пустыне: 49-летня Наоми Кэмпбелл полностью обнажилась для известного глянца

Знаменитость в который раз продемонстрировала безупречную форму
Наоми Кэмпбелл обладает безупречной фигурой, над которой неустанно работает. Так почему бы не продемонстрировать ее во всей красе, решила знаменитая модель. В этот раз звезда, которая никогда не боялась откровенных нарядов, пошла еще дальше – она приняла участие в съемке для британского Vogue, где предстала полностью обнаженной. Пока что "черная пантера" поделилась всего одним кадром, но зато весьма живописным. Наоми стоит посреди пустыни в Кении, повернувшись к камере спиной. Тонкая золотая тесьма – все, что видно на знаменитой красавице. Зато ничто не мешает любоваться ее безупречно сложенным телом и точеными мышцами. Волосы Наоми убраны в низкую прическу, а на лице нанесен яркий макияж, который, к слову, создавала одна из самых известных визажисток в мире – Пэт Макграт. Наверняка съемка будет жаркой и стильной!
В ней модель также примерила множество ярких образов – все их можно будет увидеть в июльском выпуске, который скоро появится в продаже. К слову, такие горячие кадры вызвали в основном только позитивные отзывы в сети. Публика давно привыкла, что Наоми не стесняется обнажаться и даже наоборот – призывает любить свое тело. "Наоми передает свободную атмосферу серфинга SS19 и рассуждает о том, что чувство присутствия и комфорта в собственном теле коренится в менталитете...", – заинтриговал главный редактор British Vogue Эдвард Эннинфул.
Также недавно модель выложила в сеть новое видео, где ответила на вопросы читателей. Свой YouTube-канал Naomi, на который подписаны около 140 000 человек, она завела 6 месяцев назад. Здесь есть как ролики с многочисленных мероприятий, так и рассказы о том, как ей удалось достичь успеха. Похоже, Наоми не на шутку увлеклась созданием видеоконтента.
"Новый эпизод на моем канале YouTube. Спасибо всем, кто нашел время, чтобы написать мне вопрос. Мне нравится слышать каждого из вас, и я с нетерпением жду, чтобы сделать это снова…", – написала вдохновленная модель на своей странице в Instagram, призывая всех посетить ее страничку.