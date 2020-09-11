В глаза смотреть невозможно: Кайли Дженнер в топе с экстремальным декольте взбудоражила сеть пышной грудью

Кайли Дженнер любит демонстрировать свою фигуру, часто выбирая откровенные образы. Но порой 23-летняя бизнесвумен и звезда сети просто превосходит саму себя, будоража воображение фанатов своим роскошным телом. Новый аутфит Кайли – из таких. Младшая из сестер популярной династии выбрала для выхода в свет голубые джинсы с высокой посадкой, а также серебристый кроп-топ с внушительным декольте. Он подчеркнул осиную талию Кайли и ее пышную грудь.

Новый лук Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Из аксессуаров Кайли выбрала эффектное колье из крупного жемчуга, браслет с цветком, а также серебристые сережки. Прическу она сделала гладкую, а в макияже добавила накладные ресницы. Дженнер запостила пару кадров, в которых эффектно прогнулась. Таким образом, продемонстрировав внушительное декольте и накачанный пресс.

Кайли Дженнер обожает откровенные наряды (фото: instagram.com/kyliejenner)

Фанаты не могли отвести глаз от пышных форм девушки, поставив рекордное даже для Кайли Дженнер количество лайков. Сейчас их уже более 10 миллионов, и они продолжают набираться. В комментариях они стремятся выразить свой восторг от фигуры звезды, порой теряя дар речи и ограничиваясь эмодзи. «Горячо», «О боже, о боже», «Бомба», «Я в шоке», «Ты королева», «Идеальна», «Выходи за меня», – такими возгласами они засыпали публикацию девушки.

Напомним, ранее звезда продемонстрировала трендовый образ, который отлично подойдет для теплых осенних деньков.