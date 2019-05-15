Глаз не отвести: знаменитая модель похвасталась роскошным телом в стильной фотосессии

Эмили Ратаковски показала съемку в стиле 80-х
Эмили Ратаковски – популярная американская модель и актриса, сделавшая себе имя благодаря неординарной притягательной внешности, пробивному характеру и, безусловно, любви к откровенным снимкам. Достаточно востребованная 27-летняя красавица также сообразила, что на своей популярности и сексуальности можно заработать еще больше. Недавно она организовала собственный бренд купальников Inamorata. Теперь периодически она радует поклонников съемками для своей марки.
На днях она представила новую серию фото, созданную в стиле 80-х. Девушка позирует в купальниках собственного производства. Нужно отметить, что они полностью соответствуют нраву самой Эмили: максимально соблазнительные, они демонстрируют роскошное тело звезды и подчеркивают его выдающиеся изгибы.
Популярная модель представила новые купальники (фото: instagram.com/emrata)
На одном снимке Ратаковски примерила сплошной черный купальник, а на втором – раздельный задорной расцветки в горошек. Над образом Эмили для такой фотосесии трудились профессионалы. А потому она получилась невероятно стильной и яркой. Визажист Холли Силлиус создала для нее необычный образ с ярко-сиреневыми smoky, сияющей кожей и чувственными губами. "Кое-что особенное", – написала Эмили на своей странице и тут же получила массу комплиментов.
Новые модели купальников скоро поступят в продажу, а пока что поклонникам остается выбирать вещи из прошлых коллекций. На сайте можно найти как купальники по цене около $ 160,00, так и нижнее белье – начиная от $ 16,00, топы и прочие эксклюзивные вещи от горячей красотки.
К слову, свои марки купальников создали многие модели. К примеру, Кендис Свейнпол, Алессандра Амбросио, а также Элизабет Херли.