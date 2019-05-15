Глаз не отвести: знаменитая модель похвасталась роскошным телом в стильной фотосессии

Эмили Ратаковски – популярная американская модель и актриса, сделавшая себе имя благодаря неординарной притягательной внешности, пробивному характеру и, безусловно, любви к откровенным снимкам. Достаточно востребованная 27-летняя красавица также сообразила, что на своей популярности и сексуальности можно заработать еще больше. Недавно она организовала собственный бренд купальников Inamorata. Теперь периодически она радует поклонников съемками для своей марки.

Эмили Ратаковски в съемках для своего бренда (фото: instagram.com/emrata)

На днях она представила новую серию фото, созданную в стиле 80-х. Девушка позирует в купальниках собственного производства. Нужно отметить, что они полностью соответствуют нраву самой Эмили: максимально соблазнительные, они демонстрируют роскошное тело звезды и подчеркивают его выдающиеся изгибы.



Популярная модель представила новые купальники (фото: instagram.com/emrata)

На одном снимке Ратаковски примерила сплошной черный купальник, а на втором – раздельный задорной расцветки в горошек. Над образом Эмили для такой фотосесии трудились профессионалы. А потому она получилась невероятно стильной и яркой. Визажист Холли Силлиус создала для нее необычный образ с ярко-сиреневыми smoky, сияющей кожей и чувственными губами. "Кое-что особенное", – написала Эмили на своей странице и тут же получила массу комплиментов.

"Я не могу отвести от тебя глаз"

"Буквально женщина мечты"

"Черт"

"Станут ли наши мечты реальностью?"

"Я тебя очень сильно люблю"

"Восхитительна"

"Какая красивая девочка"

"Ты невероятная"

"Великолепная красотка и горячая девушка"

"Ты самая потрясающая женщина"

"Так красиво!"

"Вау, я восторге!"

27-летняя Эмили известна своими провокационными выходками (фото: instagram.com/emrata)

Новые модели купальников скоро поступят в продажу, а пока что поклонникам остается выбирать вещи из прошлых коллекций. На сайте можно найти как купальники по цене около $ 160,00, так и нижнее белье – начиная от $ 16,00, топы и прочие эксклюзивные вещи от горячей красотки.

К слову, свои марки купальников создали многие модели. К примеру, Кендис Свейнпол, Алессандра Амбросио, а также Элизабет Херли.