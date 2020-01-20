Глаз не отвести: Ева Лонгория блистает в на красной дорожке в соблазнительном платье

Ева Лонгория стала одной из гостей премии Producers Guild Awards. Это мероприятие традиционно проходит накануне премии Гильдии актеров и буквально является предвестником «Оскара». Впрочем, практически все премии, которые устраивают накануне главной киноцеремонии, помогают практически достоверно сложить картину будущих призеров. К примеру, благодаря им уже выявились главные фавориты: Хоакин Феникс, Рене Зеллвегер, Брэд Питт… 44-летняя звезда, которая в этом году обещает показать свой продюсерский талант, не стала номинанткой. Но зато украшением красной дорожки – вполне.

Ева Лонгория в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

Ева пришла на ивент в женственном желтом платье от Gucci. Главные особенности наряда – полупрозрачные рукава, блестящая ткань, пышные оборки, пояс на талии с двумя пряжками и внушительное декольте, возможно, и создавали эффект «перебора». Но Еву, которой к лицу любые образы, платье только украсило. Дополнили его золотистые босоножки YSL и мелкие серьги. Волосы ей уложили на ровный пробор, а макияж сделали с акцентом на глаза, с темными тенями и накладными ресницами. К слову, Ева как-то призналась, что обожает носить их даже в повседневной жизни.

В своем микроблоге актриса опубликовала несколько фото, поблагодарив мастеров, создавших образ. Поклонники тут же засыпали ее комплиментами, называя невероятной, стройной и просто самой красивой женщиной планеты. Среди тех, кто не удержался от слов восторга, оказались и многие звезды. Так, Рики Мартин, Даутцен Крез, Натали Портман и многие другие успели оставить красочные эмодзи и комплименты своей коллеге.

Ева в наряде от Виктории Бекхэм (фото: instagram.com/evalongoria)

Напомним, Ева часто радует удачными образами и потому уже успела заслужить славу иконы стиля. Недавно она показала необычный лук, который отлично подойдет как для прогулок, так и для деловых встреч. Черное трикотажное платье и высокие чулки-сапоги на высоких каблуках – Лонгория выглядела невероятно женственно и притягательно! Берем пример.