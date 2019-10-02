Ей точно 46? Хайди Клум блеснула пышной грудью и стройными ногами в красном мини

Хайди Клум, которая недавно официально узаконила свои отношения с Томом Каулитцем, продолжает покорять мир своей безупречной фигурой. Модель вместе с молодым супругом и его братом-близнецом отправилась на премьеру фильма "Малефисента: Владычица тьмы" в Лос-Аджелесе.

Хайди покорила сеть своим новым образом (фото: instagram.com/heidiklum)

Для мероприятия она выбрала наряд весьма пикантный – мини-платье из красной кожи с корсетом и бантом сбоку. Оно полной мерой подчеркнуло совершенную фигуру 46-летней звезды: ее стройные ноги, пышную грудь, точеные руки и идеальный пресс. К нему она подобрала красные босоножки на каблуках, сережки-подвески с камнями. Прическу сделала в духе "ангелов" Victoria's Secret: волосы, уложенные мягкими волнами, а макияж сделала с акцентом на алые губы.

Хайди с мужем и его братом (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайди выложила множество снимков и видео с ивента, где кружится и заигрывает с камерой. Любимый муж Клум пришел на вечеринку в черной футболке, укороченных черных брюках и кедах. Такой наряд, возможно, и не совсем гармонировал с образом его супруги, зато передавал его бунтарский дух музыканта. Интересно, что брат Тома – Билл – как раз отлично "сочетался" с Хайди. Он выбрал бордового оттенка костюм: пиджак и брюки, которые украшали брошь Chanel и цепочка, футболка спринтом и черные ботинки. Парень, как обычно, всюду сопровождал влюбленных и фотографировался с ними.

Хайди выглядит просто потрясающе (фото: instagram.com/heidiklum)

Братья настолько близки, что даже в медовый месяц Билл отправился с молодоженами. Сама Хайди, по всей видимости, такому положению вещей совершенно не против. Она в отличных отношениях с Биллом.

Стоило Хайди появиться на мероприятии, как ее образ тут же облетел сеть. Поклонники модели просто в восторге от ее блестящего вида и недоумевают, как ей удается выглядеть столь совершенно в свои 46 лет.