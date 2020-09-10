Ей должно быть стыдно: Виктория Бекхэм возмутила сеть дороговизной вещей ее бренда

Виктория Бекхэм – признанная икона стиля, которая не ленится выкладывать в сеть многочисленные луки на все случаи жизни. В это раз она остановилась на классическом образе, который подойдет всем. За основу аутфита дизайнер взяла брюки с завышенной линией талии мятного оттенка. А дополнила их гольфом бледно-желтого цвета. Такой наряд отлично подчеркнул стройную фигуру 46-летней звезды, а также ее золотистый летний загар. Волосы звезда распустила, а в макияже сделала акцент на губах.

Новый лук Виктории возмутил сеть (фото: instagram.com/victoriabeckham)

«Идеальное сочетание цветов для солнечного дня в Лондоне. В ярких мятных брюках с завышенной талией из моей коллекции #VBPAW20 x vb», – подписала она фото. «Что за восхитительный образ», «Выглядишь прекрасно», – тут же ответили ей фолловеры.

К слову, несмотря на то что внешне брюки пришлись по душе большинству фанатов, цена изделия многих возмутила – стоят они около 750$. «Я никогда не отдам эти деньги за такие брюки, серьезно», «Неужели люди действительно платят на штаны 560 фунтов стерлингов? Я буду чувствовать себя плохо, если мне придется потратить более 40», «560 за брюки? Я лучше куплю 196 леггинсов на эти деньги»…

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, бренд во времена пандемии переживает не лучшие времена. Ранее Виктория была вынуждена взять большой кредит, чтобы он оставался на плаву. И даже обратилась за помощью к своему мужу Дэвиду Бекхэму, который не раз спасал ситуацию. Но вот снижать цены для клиетов явно не намерена.