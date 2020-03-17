Вот это ноги! Винни Харлоу восхитила идеальной фигурой в соблазнительной съемке для глянца

Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель снялась для нового номера известного журнала

Винни Харлоу стала героиней нового номера итальянского выпуска глянцевого журнала Grazia. На обложке 25-летняя красотка предстала в необычном соблазнительном образе. Очередной модный лук девушки, с головы до ног одетой в Fendi, составили белая рубашка, блестящий свитер в клетку с V-образным вырезом, ультракороткие желтые стеганые шорты, а также гольфы с полосками и белые босоножки на массивном каблуке.

Винни Харлоу на новой обложке (фото: instagram.com/winnieharlow)

Завершают его несколько сумочек из новой коллекции именитого бренда: ярко-желтый клатч на обложке, а также сумка из плетеной кожи в коричнево-зеленых тонах, которую можно заметить на других кадрах. Не обошлось и без крупных солнцезащитных очков в прямоугольной оправе, уже ставшей культовой у марки.

Макияж ей выполнили в нейтральной цветовой гамме, которая гармонировала с вещами: с коричневыми тенями и четко очерченными губами. Модель позирует в машине с бежевыми сиденьями, а также в интерьере, где преобладает дерево и натуральные оттенки и материалы. Съемка получилась гармоничной и стильной.

Модель заслужила массу похвал (фото: instagram.com/winnieharlow)

Серию кадров Винни опубликовала в своем Instagram-аккаунте, заодно признавшись в любви Италии и выразив ей поддержку. «Обложка @grazia_it с ног до головы @fendi. Оставайся сильной, Италия, я тебя люблю», – написала Харлоу.

Безусловно, внимание к себе приковали не только стильные вещи Fendi, но и совершенное тело девушки. Модель, страдающая от заболевания витилиго – нарушения пигментации кожи, в который раз доказала, что это ни в коем случае не мешает ее красоте. Длинные стройные ноги, тонкая талия и абсолютные пропорции тела Винни вновь заслужили массу положительных отзывов от ее подписчиков.

Винни Харлоу в стильном образе (фото: instagram.com/winnieharlow)

Журнал также опубликовал фото с канадской супермоделью и активисткой. «Мы далеки, но едины. Газетные киоски и приложения остаются открытыми. Чтение – это хорошо. Новая #Grazia ждет вас в газетных киосках и в приложении, чтобы продолжать информировать вас и быть вместе», – написали представители глянца.