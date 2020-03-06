Вот это формы! Кайли Дженнер покорила сеть страстным образом экзотической кошечки

Кайли Дженнер обожает яркие образы и необычные вещи. Несмотря на то что девушка регулярно радует поклонников смелыми луками, каждый раз ей удается показать что-то еще более эффектное. В этот раз фокус знаменитая красотка решила сделать на своем любимом принте – леопардовом. Причем в ярко-зеленых тонах.

Платье в пол с длинными рукавами и капюшоном от Tom Ford, облегающее по фигуре, Кайли дополнила босоножками с ультрамодным квадратным носком на шпильках. А завершили образ коричневый браслет и кольцо. Свои светлые волосы самая молодая миллиардерша в мире завила мелкими кудрями, а макияж ей сделали с длинными накладными ресницами и выразительным стробингом.

Кайли обожает яркие образы (фото: instagram.com/kyliejenner)

"Я моя собственная муза", – написала Дженнер, цитируя Тома Форда. "О боже!", "Да, королева", "Первая", – посыпались в ответ комплименты от фанатов. Многие подчеркнули, что новая прическа очень к лицу Кайли. Напомним, блондинкой бизнесвумен стала совсем недавно – в конце зимы. По всей видимости, такая смена стиля приурочена к весеннему сезону. Так как о новых отношениях речи не идет. Более того – недавно в сети вновь появились слухи, что между Кайли и отцом ее ребенка Трэвисом Скоттом начали налаживаться прежние теплые отношения.

Кайли покорила сеть (фото: instagram.com/kyliejenner)

"У Кайли и Трэвиса все замечательно, они очень счастливы. Кайли пока не хочет навешивать ярлыки на их отношения, хотя они определенно не встречаются ни с кем, кроме друг друга", – сказал инсайдер изданию People.

Напомним, пара рассталась осенью прошлого года, но решили сохранить теплые дружеские отношения ради своей дочери Сторми. Из-за этого они часто появляются вместе. К примеру, на вечеринке в честь 2-летия малышки. В одном из недавних интервью Кайли сказала, что Скотт – ее лучший друг.