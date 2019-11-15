Вот это формы! "Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин предстала полуобнаженной в новой съемке

Барбара Палвин, которая 8-го октября отметила 26-й день рождения, продолжает покорять новые карьерные вершины. С тех пор как в марте 2019-го году она стала одним из "ангелов" Victoria's Secret, съемки в откровенных фотосессиях для рекламы нижнего белья сыплются на нее как из рога изобилия. Не удивительно! Венгерская красавица славится своим роскошным телом, которое даже не смотря на неидеальные модельные пропорции обожают фотографы и лучшие бренды.

Барбара в новой съемке (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

На днях она отправилась на очередную съемку, где примерила бледно-розового оттенка белье с нежным кружевом. Девушка показала пока только кадры с бэкстейджа, а потому на фото она позирует также в накинутом на плечи халате. Рабочая обстановка в окружении мастеров – стилиста по волосам и визажиста – не помешала Палвин сделать пару новых горячих кадров. Она сидит на стуле, спустив халат и оголив свои пышные формы. "Детка, на улице холодно", – добавила она дерзкую подпись. Волосы ей уложили в пышную укладку с легкой волной, а макияж сделали в коричнево-терракотовых тонах, что сделало ее яркой и женственной.

Барбара в чувственной фотосесии (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Также на днях популярная модель показала жаркое видео, снятое канадским фотографом Дереком Кеттелой. Она демонстрирует комплект нижнего белья: белоснежного оттенка топ с завязками сбоку, а также нежно-розовые трусики. Барбара сидит на полу, принимая соблазнительные позы и демонстрируя свое сексуальное тело во всей красе. Фолловеры, которые обожают такого типа публикации, засыпали модель лайками и эмозди в виде огня.

Барбара в объективе Дерека Кеттелы (видео: instagram.com/realbarbarapalvin)

Напомним, титул "ангела" Victoria's Secret – одно из главных, но далеко не самое значимое достижение Барбары. К примеру, девушка является лицом аромата Acqua di Gioia & Acqua di Gio от Армани, Les Belles de Nina от Nina Ricci, абассадором французского ювелирного бренда DJULA и сотрудничает со множеством других марок.