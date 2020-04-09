Вот это декольте! Кортни Кардашьян восхитила аппетитными формами в откровенном вечернем платье

Кортни Кардяшьян, пожалуй, одна из немногих знаменитостей, кто на карантине не просит совета, что делать с детьми, и не рассказывает о своих домашних занятиях. Но судя по всему, по роскошным светским ивентам она также скучает. 40-летняя бизнесвумен уже второй пост посвящает вечерним образам. Причем луки выбирает весьма горячие.

Кортни примеряет вечерние платья (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Первым она продемонстрировала шелковое платье на тонких бретельках с силуэтом «русалка», украшенное любимым с юности анималистичным принтом. В этот раз – с мордой тигра. В дополнение к нему старшая из знаменитых сестер Кардашьян-Дженнер подобрала серьги-кольца, а завершила все высоким пучком и ярким макияжем.

Сегодня, 9-го апреля, на странице инстадивы появился еще один пост в новом необычном вечернем образе. Кортни позирует в своем доме в изумрудного оттенка длинном платье, расшитом камнями. Еще одна изюминка наряда – необычный крой. Откровенное декольте, эффектные вырезы по бокам и низко спускающийся на спине существенно оголили тело 40-летней знаменитости. Она стоит, облокотившись об рояль, и дерзко смотрит в камеру. Завершает образ интсадивы вечерняя укладка и выразительный макияж.

Новый пикантный образ звезды (фото: instagram.com/kourtneykardash; instagram.com/danixmichelle)

На странице стилиста Кортни появилось еще одно фото – она повернулась спиной к камере, демонстрируя эффектный вырез, спускающийся до самых ягодиц. Звезда позирует на кухне, стоя за плитой и имитирует готовку. Нужно ли говорить, что такой пикантный образ пришелся по душе многомиллионной армии фолловеров бизнесвумен, которые засыпали ее комментариями и похвалами? Отметив по обыкновению ее безупречную фигуру и красоту.

К слову, в одном из недавних интервью Кортни призналась, что полностью приняла все в своей внешности. В том числе и недостатки. Так, по словам звезды, она полюбила даже свои растяжки, которые не давали ей покоя еще со времен школы. Теперь же она не считает нужным их ретушировать и тем более избавляться от них с помощью каких-либо бьюти-манипуляций.