Вот это декольте! Ева Лонгория вышла в свет в откровенном платье и в компании любимого

Ева Лонгория порадовала поклонников новым выходом в свет. В этот раз актриса отправилась в Мехико на мероприятие Global Gift Foundation, которое в этом году состоялось уже 5-й раз. Гала-концерт прошел на высшем уровне со всеми атрибутами столь роскошных ивентов, а потому наряд звезда подобрала соответствующий.

Ева в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

На красной дорожке Ева появилась в стильном черном платье в пол с длинными пышными рукавами и крупным цветочным принтом от Monique Lhuillier. Пикантную нотку довольно сдержанному, на первый взгляд, наряду придавало внушительное декольте, которое едва прикрывало грудь знаменитой красавицы. Дополнили образ крупные серьги с зелеными камнями от испанского бренд TOUS. Макияж с выразительными глазами, гладкая укладка… Выглядела Ева невероятно женственно и сексуально!

Ева, как всегда, безупречна (фото: instagram.com/evalongoria)

Интересно, что в этот раз актриса вышла в свет не одна и не с сыном. Компанию ей составил любимый муж – мексиканский бизнесмен Хосе Антонио Бастон, владелец крупной медиакомпании в Латинской Америке.

Ева с мужем (фото: instagram.com/globalgiftusa)

«Почетная хозяйка @evalongoria и Пепе Бастон на праздновании 5-й годовщины гала-концерта Global Gift в Мексике», – так объявили пару на официальной странице мероприятия в Instagram.

Напомним, Ева и Хосе Антонио поженились в мае 2016-го года, перед этим 3 года влюбленные состояли в отношениях. В 2018-м году у пары родился первенец – сын Сантьяго. Малыш с детства проводит время на съемочных площадках и светских выходах, сопровождая свою активную маму. А потому уже давно привык к вниманию и обожает фотографироваться. Но в этот вечер ребенок остался дома.