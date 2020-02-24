Вот это декольте! Эмили Ратаковски блеснула аппетитными формами в откровенном платье

Эмили Ратаковски, которая все последние дни будоражила сеть стильными и дерзкими образами на Неделе моды в Милане, решила напоследок показать еще один. Модель выбрала для нового выхода черное платье, расшитое бисером и блестками, с откровенным декольте и кожаными ремнями. Наряд дополнил выразительный макияж с графичными стрелками, персиковыми румянами, а также карамельного оттенка губами. Волосы звезде выпрямили и уложили в объемную укладку. "Ciao", – написала Ратаковски кокетливо.

Новый образ Эмили (фото: instagram.com/emrata)

Менее чем за час фото знойной красотки набрало около 300 тысяч лайков и 1000 комментариев, в которых большая часть – "огненные" эмодзи. "Здравствуй, красавица", "Вау", "люблю тебя", – не унимаются пользователи сети.

Белла и Эмили давние подруги (фото: instagram.com/emrata)

К слову, на Неделе моды Эмили отметилась в компании своей давней подруги – 23-летней Беллы Хадид. Обе красотки гуляли по итальянской столице моды в стильных образах. Эмили вновь повторила свой модный трюк, облачившись в плащ на голое тело. Только теперь ярко-желтый и со значительно оголенными плечами. Дополнили лук черные джинсы, белые сапоги с широкими голенищами и маленькая черная сумочка. Также из аксессуаров звезда предпочла солнцезащитные очки в узкой оправе, чокер и круглые серьги.

Девушки посетили много знаковых мест города (фото: instagram.com/bellahadid)

Белла, которая обожает андрогинные образы, вновь удивила общественность необычным нарядом. Она надела узкие коричневые брюки с замками, свободного кроя рубашку, сверху – свитер, черный кожаный жилет, а также кожаный пиджак на пару размеров больше. Завершали картину коричневые кроссовки с леопардовым принтом, а также колье, серьги-кольца и очки с прозрачными стеклами.

Девушки весело провели время: гуляли, посещали музеи и кафе, делали селфи в зеркальных зданиях и просто наслаждались обществом друг друга. Позже обе выложили в сеть массу фото.