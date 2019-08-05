Эшли Грэм засветила роскошную грудь в соблазнительном платье

Эшли Грэм не устает удивлять поклонников. После красочного отпуска девушка буквально светится энергией и счастьем. "Я вернулась!.. Италия была удивительна, но я рада, что вернулась домой и вернулась к работе! Вы когда-нибудь чувствовали себя так после поездки? Я завтра на съемочной площадке Marina Rinaldi для моей новой кампании, и я собираюсь взять вас с собой!", – написала она.

И модель буквально нырнула в работу с головой. Помимо уже упомянутой марки Эшли успела принять участие в новой рекламной кампании для косметической фирмы Revlon. А несколько часов назад она показала забавные кадры с рабочей площадки, а также фото в роскошном образе.

Эшли веселится на съемках (фото: instagram.com/ashleygraham)

Грэм примерила черное платье миди с розовыми полосами от Ganni, которое как нельзя лучшее подчеркнуло все ее достоинства. Благодаря глубокому декольте оно акцентировало внимание на пышной груди Эшли, а с помощью рукавов-фонариков, ассиметричной оборки веселого принта отлично уравновесило параметры модели. В итоге образ получился женственным, стильным и легким. Дополнили его золотые серьги-кольца, подвески с кулонами и туфли на каблуке.

Эшли идут женственные образы (фото: instagram.com/ashleygraham)

Идеальное завершение – волосы, собранные на макушке в хвост, а также макияж с ярко-розовыми тенями, чувственными губами и "пушистыми" бровями.

В сториз красотка показала еще несколько снимков с этого же дня, отметив мастеров. А также не забыла поздравить свою сестру Эгибейл с Днем сестер. "Люблю тебя, младшая сестренка", – написала она.

Эшли с сестрой в детстве (фото: instagram.com/ashleygraham)

К слову, сестра Эшли далека от мира моды. Она также замужем, воспитывает детей и, судя по ее странице в Instargram, живет счастливой жизнью. Тем не менее принять участие в рекламной кампании старшей сестры она не отказалась. Еще весной мир облетел ролик, где они вместе с Эшли зажигают по полной в соблазнительных нарядах. Интересно, что мама девушек – Линда Грэм – также весьма активна в соцсетях. Об этом говорит и регулярное появление на странице дочери, да и сам никнейм ее страницы – "мама Грэм".