С экстремальным декольте и открытой спиной: Катя Осадчая вызвала фурор эффектным появлением

Катя Осадчая умеет эффектно появиться на светском событии и сразить присутствующих вкусом и стилем. Ее изысканные вечерние туалеты давно приглянулись поклонникам – роскошные наряды всегда выгодно подчеркивают фигуру звезды. Так, теледива вместе с мужем Юрием Горбуновым стали ведущими музыкальной премии "Украинская песня года", которая состоялся в киевском Дворце "Украна" в среду, 12 февраля.

Ведущая поразила присутствующих пикантным вечернем платьем сапфирового оттенка. Наряд отличался экстремальным декольте до талии и оголенной спиной, а также длинным шлефом. Разрез на подоле давал возможность рассмотреть стройные длинные ножки звезды. В качестве обуви она выбрала изящные блестящие босоножки с тонкими ремешками.

Макияж Кати был сделан в нюдовых естественных тонах с акцентом на выразительные глаза. Прическа – гладко уложенные на идеально ровный пробор посредине, волосы заколоты с двух сторон заклоками с крупными бкусинами-жемчужинами. Броское укашение – длинные серьги с крупным жемчугом.

Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)

В комментариях к эффектному фото подписчики теледивы принялись осыпать ее комплиментами.

Очень красивая и очаровательная. Королева! Очень классная

Дуже гарний образ

Платье супер! И в платье супер

Шикарная

Красотка

Синій колір дуже пасує

Цвет платья сапфировый, красиво!

Супер

Катюша, как всегда прекрасны. А платье супер

Скриншот комментариев

В InstaStories Катя опубликовала несколько снимков со сцены, где она находилась вместе с мужем. Также на одном из фото ведущая запечатлена в компании Насти Каменских.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Напомним, что Осадчая умилила домашним снимком младшего сыночка Ивана.