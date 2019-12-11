Дух перехватывает: 44-летняя Шарлиз Терон блеснула стройными ногами и откровенным декольте

Шарлиз Терон совершила очередной выход в свет, который наверняка запомнится надолго. Вместе со своими коллегами по новому проекту – Николь Кидман и Марго Робби – она отправилась в Калифорнию, чтобы презентовать фильм «Скандал». Напомним, лента посвящена весьма сложной теме насилия и основана на реальных событиях. Сюжет построен вокруг истории генеральном директоре канала Fox News Роджере Эйлсе, который был обвинен в сексуальных домогательствах к своим сотрудницам.

Шарлиз Терон на премьере (фото: instagram.com/charlizeafrica)

На мероприятие Шарлиз надела откровенный наряд, который в который раз подчеркнул, что 44-летняя звезда находится в безупречной форме. Черная мини-юбка с длинной бахромой, а также топ с откровенным вырезом сделали акцент на стройных ногах знаменитости, пышной груди и точеных руках. Дополнили наряд умопомрачительные шпильки, необычной формы серьги, а также гладкая укладка и выразительный макияж.

В своем микроблоге Шарлиз уже успела опубликовать кадр с вечера. «О боже, у меня перехватило дыхание», «Ты так прекрасна», «Самая красивая в мире», – бурно отреагировали подписчики звезды на него, засыпав лайками и комментариями.

Актрисы стали настоящими подругами (фото: instagram.com/charlizeafrica)

Николь и Марго пришли на премьеру в нарядах не менее эффектных. Николь выбрала классический брючный костюм: пиджак из блестящей ткани и узкие брюки, которые дополнила белой рубашкой с галстуком, а также изысканными босоножками. А Марго примерила образ сказочной принцессы, надев светло-сиреневое платье в пол, украшенное оборкам и цветами.

Все три красавицы, которые уже успели стать настоящими подругами за время съемок, просто светились от счастья. Они много фотографировались и раздавали автографы всем желающим. Сейчас они с премьерой фильма активно ездят по миру. Так что мы наверняка еще увидим актрис во многих других стильных и ярких нарядах.