Дочь Джонни Деппа показала все прелести в прозрачном наряде "драма квин" на красной дорожке BAFTA-2020

В сети активно обсуждают два масштабных события прошедших выходных - Суперкубок-2020, на котором выступили Шакира и Дженнифер Лопес, а также красную дорожку церемонии награждения BAFTA-2020 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств). Прошедшая 2 февраля в Лондоне киноцеремония собрала “сливки общества”. Среди звезд, блиставших на красной дорожке Альберт-холла, также засветилась 20-летняя модель Лили Роуз-Депп - дочка Джонни Деппа и Ванессы Паради. Наряд успешной модели был более, чем красноречив.

Так, дочь именитых родителей показала, что она уже точно “выросла и стала взрослой девочкой”. Начинающая актриса, модель, а также муза Дома моды Chanel покорила присутствующих гостей вечера идеальными формами в экстремально облегающем полупрозрачном наряде. Откровенный образ Лили однозначно захватывает дух.

Роскошная Лили Роуз-Депп на красной дорожке BAFTA-2020 (скриншоты: instagram.com/melodydepp)

Двойной наряд (полукомбинезон-полуплатье) выполнен из черного гипюра с цветочным принтом. Наряд открывает все прелести модели, так как Лили решила проявить смелость и не надевала нижнее белье. А полупрозрачное черное платье с легкой юбкой и экстремально высоким разрезом лишь добавляло образу большей пикантности и игривости.

Скриншоты: instagram.com/melodydepp

Свой дерзкий образ дочка Джонни Деппа дополнила черными босоножками на весьма высоком каблуке. На руках поблескивали массивные браслеты с бриллиантами и рубинами. В комплекте с ними также шли серьги-капли. Волосы красотка завила в небрежные пряди. Драматический макияж сделан с акцентом на глаза. От модели точно не оторвать взгляд!

Отметим, что Лили Роуз-Депп сыграла роль в драматическом фильме “Король” (режиссер: Дэвид Мишо). “Король” — исторический фильм по сценарию Мишо и Джоэла Эдгертона. В основе сценария лежат исторические хроники Уильяма Шекспира “Генрих IV, часть 1”, “Генрих IV, часть 2” и “Генрих V”. Главную роль короля Генриха V исполнил франко-американский актер Тимоти Шаламе.

The King - Timothée Chalamet, Robert Pattinson Final Trailer Netflix Film

Лили досталась роль Кэтрин- королева-консорт Англии, дочь короля Франции Карла VI и Изабеллы Баварской.

Напомним, Кейт Миддлтон пришла на премию BAFTA в платье, которое уже надевала 8 лет назад.