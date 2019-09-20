Дикая кошечка: Кайли Дженнер показала сексуальную фигуру в наряде с хищным принтом

Кайли Дженнер не устает радовать поклонников горячими кадрами. В это раз девушка вновь обратила внимание на свой любимый принт – леопардовый. Она надела соблазнительный комбинезон в желто-черных тонах от своего любимого бренда Versace. Такой наряд подчеркнул достоинства фигуры красотки и сделал максимально соблазнительной. Дополнили образ туфли на огромных каблуках, сумочка в тон костюму и высокий хвост. «Дикая», – подписала Кайли свой образ. «Это все и даже больше», «Ты невероятна», «Горяча» – не устают повторять поклонники звезды.

Кайли в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

К слову, светские выходы у Кайли участились. А вместе с ними и пикантные наряды. К примеру, перед этим Кайли отправилась на встречу со своей подругой Ирис Палмер в маленьком черном платье. Расшитое пайетками, с длинными рукавами и массивными плечами, оно придавало образу Дженнер дерзкой сексуальности и игривости. «Малышка Balmain», – написала Кайли под фото. В руках она держала сумочку того же бренда, а на ноги обула утонченные босоножки на каблуках.

Кайли обожает мини (фото: instagram.com/kyliejenner)

Интересно, что она, как и Ким, стала в последнее время экспериментировать в прическами. К примеру, Кайли часто примеряет каре и другоие оттенки. Такие эксперименты она проводит с помощью париков. Но всегда возвращается к своим длинными локонам.

Намомним, откровенные наряды – вечный стиль девушки, которому она не собирается изменять. Пожалуй, из всех сестр именно Дженнер больше всех любит демонстрировать свое тело.