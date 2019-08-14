Дикая кошечка: Хайди Клум блистает в леопардовой накидке на голое тело

Хайди Клум недавно вышла замуж. Избранником 46-летней модели стал 29-летний музыкант Том Каулитц. Разумеется, такое событие не могло не повлиять на контент знаменитой красавицы. Она и раньше любила весьма откровенные наряды и фото. Но теперь их стало в разы больше. Видимо, тому способствует желание быть на одной волне с молодым супругом.

Модель обожает жаркие кадры (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайди уже не раз показывала соблазнительные фото со своего медового месяца в Италии – в купальниках, платьях и даже из постели. А сегодня, 14 августа, подготовила для поклонников настоящую "бомбу".

Клум примерила полупрозрачное парео леопардовой расцветки, под которым отлично видно не только полосатые стринги, но и голую грудь модели. Образ она дополнила крупными солнцезащитными очками и "ковбойской" шляпой. Звезда не ограничилась одним кадров, сделав несколько снимков с разных ракурсов. Таким образом, поклонники могли рассмотреть ее совершенные изгибы и стройные ноги в деталях.

Новый соблазнительный образ Хайди (фото: instagram.com/heidiklum)

Фото она сопроводила игривыми подписями. "Мяу", "Ветреный денек"… Конечно же, фолловеры оценили ее старания на "оличтно". Хайди называют горячей, соблазнительной и великолепной. Но сама модель наверняка все свои фото посвящает только мужу. О чем свидетельствует еще один недавний кадр.

Клум подходит к фото с юмором (фото: instagram.com/heidiklum)

Хайди плавает на спине, прикрывшись надувным кругом весьма необычной формы – ярко-розовая игрушка имитирует женскую грудь. Клум, к слову, позирует без верхней части купальника. "Фото топлес для моего мужа", – написала в своей юморной манере знаменитая красотка. Позже она добавила еще серию кадров с этим же водным "аксессуаром", где также фигурирует и сам Том.

Том, Билл и Хайди (фото: instagram.com/billkaulitz)

К слову, супруг модели не любит соцсети. У него есть страница в Instagram, но она еще ни разу не обновилась с момента создания. А вот его брат-близнец Билл, который также отправился с молодоженам в путешествие, постит регулярно. В том числе и фото с братом и его женой.