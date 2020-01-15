Дикая кошечка: Ева Лонгория похвасталась точеной фигурой в соблазнительном образе

Ева Лонгория показала очередной удачный образ и свою идеальную фигуру. Знаменитая актриса опубликовала фото, где позирует вместе с Эдвардом Джеймсом Олмосом и Эухенио Дербесом. «Так горжусь тем, что помогли запустить LA Collab, чтобы продвигать больше латиноамериканцев перед и за камерой! И всегда приятно видеть эти две легенды!», – написала 44-летняя звезда, которая славится свое активной позицией в борьбе за права литаноамериканцев.

Ева Лонгория в новом образе (фото: instagram.com/evalongoria)

На мероприятие она надела классику – маленькое черное платье с ассиметричным низом и разрезом посередине. Закрытый, облегающий наряд подчеркнул, что Ева находится в совершенной форме и после отпуска не поправилась ни на грамм, а может, стала еще стройнее. Дополнили наряд ультрамодные сапоги-чулки с открытыми пальцами с принтом под леопарда. Эта модель из коллекции давней подруги Евы Виктории Бекхэм стала уже настоящим хитом продаж.

Ботфорты-чулки от Виктории Бекхэм (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Волосы, которые Ева недавно подстригла, она уложила в объемную укладку с легкими волнами. А макияж сделала в коричневых тонах. «Вау», «Королева», «Невероятная», – не устают писать фолловеры многочисленные комплименты звезде.

К слову, 44-летняя красавица часто выбирает наряды от Victoria Beckham. Недавно она похвасталась необычным образом: она позирует в изысканном платье из коллекции своей подруги – британской иконы стиля Виктории Бекхэм. Длинное, без рукавов, с летящей юбкой, пикантным разрезом на груди и лентами, оно подчеркнуло все достоинства фигуры знаменитой красавицы. А благодаря змеиному принту сделало образ нескучным и даже несколько дерзким.

Еще один стильный лук, что так и хочется повторить, она показала на днях. Total black образ – черные узкие брюки, черная футболка и ветровка – разбавили только сумочка с золотистой цепочкой, а также подвеска.