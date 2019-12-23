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Дикая кошечка: Бейонсе похвасталась соблазнительными формами в леопардовом платье

Lite » Мода 23.12.2019 - 14:24
Дикая кошечка: Бейонсе похвасталась соблазнительными формами в леопардовом платье
Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Певица вышла в свет в новом образе

Бейонсе – нечастая гостья на просторах сети. Чтобы держать поклонников в курсе событий своей жизни, популярная r&b-дива периодически делает посты в Instagram, где демонстрирует также свои наряды. Правда, частенько – с опозданием на несколько дней. Так вышло и в этот раз – звезда показала свой образ с вечеринки в голливудском баре Blind Dragon, где отдыхала со своей мамой еще неделю назад.

Дикая кошечка: Бейонсе похвасталась соблазнительными формами в леопардовом платьеДикая кошечка: Бейонсе похвасталась соблазнительными формами в леопардовом платьеДикая кошечка: Бейонсе похвасталась соблазнительными формами в леопардовом платьеНовый соблазнительный образ звезды (фото: instagram.com/beyonce)

Для выхода в свет 38-летняя певица выбрала очередной эффектный образ: платье миди с необычным корсетом леопардовой с зеленым отливом расцветки, перчатки им в тон, а также босоножки на высокой шпильке. Разбавили наряд очки cat eye в белой оправе, зеленый клатч под крокодиловую кожу, а также крупные зеленые серьги и кольцо с камнями, надетое на перчатку. Завершали лук макияж в коричневых тонах и необычная прическа: волосы Бейонсе заплела в мелкие косы на африканский манер. Такой наряд полной мерой продемонстрировал пышные формы знаменитой красавицы, сделав ее максимально соблазнительной.

Дикая кошечка: Бейонсе похвасталась соблазнительными формами в леопардовом платьеДикая кошечка: Бейонсе похвасталась соблазнительными формами в леопардовом платьеОбраз продуман до мелочей (фото: instagram.com/beyonce)

Посты дивы набрали, как всегда, массу лайков – образ девушки высоко оценили около 3 миллионов человек – и комментариев. "Королева", "Ты так прекрасна", "Кошечка", "Идеальна", "Восхитительна", "Легенда, икона…", – не перестают сыпаться на Бейонсе комплименты.

Дикая кошечка: Бейонсе похвасталась соблазнительными формами в леопардовом платьеДикая кошечка: Бейонсе похвасталась соблазнительными формами в леопардовом платьеБейонсе любит эффектные наряды (фото: instagram.com/beyonce)

Напомним, певица любит яркие наряды. Один из самых запоминающихся образов ей создали для благотворительного вечера, устроенного супругом певицы, рэпером Джей-Зи. На ивент певица отправилась в "голом" платье с перьями от Roberto Cavalli, которое, к слову, было сшито в единственном экземпляре. Наряд из блестящей полупрозрачной ткани с высоким разрезом на ноге и пышными перьями на груди наделал много шума в сети и собрал массу позитивных отзывов.

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