Девочка-скандал: Ирина Шейк поделилась откровенными кадрами со съемок

Ирина Шейк – идеальный кандидат для откровенных и провокационных кампаний. Благодаря необыкновенной чувственной красоте девушка уже подписала контракт не с одним мировым брендом. И вот – очередная значимая работа 33-летней супермодели. Новая версия знаменитого аромата Scandal от Jean Paul Gaultier носит название Scandal a Paris и будоражит воображение не только пьянящими нотами цветов, жасмина, меда и груши, но и обликом главной героини – Ирины Шейк.

Ирина Шейк и Жан-Поль Готье (фото: instagram.com/irinashayk)

В коротком ролике, который дополняет рекламную кампанию, она предстала в образе роковой соблазнительницы, которая появляется на высокосветской тусовке в черном смокинге, надетом прямо на нижнее белье и туфлях на высокой шпильке. Откидывая роскошные длинные волосы и загадочно улыбаясь, она шествует по залу, приковывая все внимание мужчин и буквально сбивая их с ног, а заодно возмущая женскую половину посетительниц. К слову, в съемках видео приняла участие также украинская модель Алла Костромичева.

Об этом сотрудничестве стало известно уже около недели назад. Но сама Ирина только на сегодня, наконец, запостила кадры на своей странице в Instagram. Она выставила фото с маэстро, создавшим аромат – Жаном-Полем Готье. Ирина позирует в том же образе, что и на съемках, кокетливо закинув одну ногу на колени дизайнеру. Кадр, явно со съемок рекламы, демонстрирует веселую и теплую атмосферу, которая царила там. "Смеясь с легендой", – написала Шейк под фото.

"Великолепно", "Браво, Ирина! Отличная работа!", "Улыбка шикарная", "Да, Ирина, просто великолепно! Ты действительно скандальна", "Крутая", "Мисс "горячие" ноги", "Ира, хочется смотреть и смотреть на вас!", "Ну нельзя быть такой красивой"… Конечно же, фолловеры не могли не вспомнить и возлюбленного Ирины. "Куда опять смотрит Брэдли Купер?", "Брэдли, наверное, в шоке от происходящего", "Мы хотим видеть тебя и твою семью". К слову, сама Ирина как раз не прочь позаигрывать с друзьями из мира моды – сегодня она вновь упоминала в сториз Рикардо Тиши и его подарки. А вот личными кадрами делиться не любит.

Напомним, ранее Ирина Шейк похвасталась роскошным телом в новом купальнике.