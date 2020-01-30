Дерзкие и опасные: Седокова, Каменских и Никитюк показывают самый "грубый" тренд в украшениях 2020

Настя Каменских, Леся Никитюк, Анна Седокова (коллаж: РБК-Украина)

Украинские красотки доказывают, что цепи гармонично сочетаются как в бунтарском, так и вечернем образе

В Париже масштабно прошла Неделя высокой моды сезона весна-лето 2020. Fashion-СМИ спешат подвести итоги и определить тренды предстоящего модного сезона. Как обычно, речь идет не только о стильных комбинациях на все случаи жизни. Образ будет считаться неполным, если не разбавить его яркими аксессуарами. К тому же, именно аксессуары способны подчеркнуть вашу индивидуальность и сделать эффектным даже самый “скучный” базовый образ. Главное — уметь правильно эти акценты расставлять. Если же вы не уверены в своих силах, на помощь приходят примеры звездных красоток.

Как и с чем сочетать кольє-цепь: звездный пример

Среди трендов в украшениях на 2020 явную лидирующую позицию занимают массивные звенья, которые приветствуются в колье, браслетах и даже сережках. Массивное колье из звеньев ворвалось в fashion-мир еще в прошлом сезоне. Однако этот аксессуар настолько активно зарекомендовал себя, что ведущие кутюрье не спешат отказываться от цепей и в 2020 году. Настя Каменских, Леся Никитюк, Надя Дорофеева, Юлия Санина, Джамала и ряд другие украинских селебритис уже примерили “дерзкий” тренд. Изучаем “звездные уроки”.

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Солистка группы “Время и Стекло”, как обычно, на волне всех трендов. Украинская певица одна их первых “проверяет на прочность” актуальные новинки. Конечно же, красотка не смогла пройти мимо дерзкой “истории с цепями”. В арсенали украшений Дорофевой нашлось место для золотых колье на любой вкус: от массивных замков до более спокойного чокера.

Настя Каменских

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских отдала предпочтение “классике” — крупному колье из серебряных массивных звеньев. При этом в сочетании с джинсовой курткой, топом, игривой высокой прической аксессуар смотрится по-девичьи нежно. А вот смелость других своих образов (к примеру, съемки клипа ELEFANTE) Настя наоборот подчеркивает более вызывающими металлическими аксессуарами.

Леся Никитюк

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Золотое колье с замочком в виде звезды — аксессуар-фаворит в коллекции телеведущей. Рубашки, топы, жакеты — Никитюк личным стильным примером доказывает, что звенья могут гармонично смотреться в любом образе, даже в деловом луке. Кстати, Леся — одна из немногих, кто примерил также трендовый браслет. Массивный аксессуар выгодно подчеркнет тонкие запястья своей обладательницы.

Катя Осадчая

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

А вот Катя Осадчая не рискует носить массивные цепи. Несменная ведущая программы “Светская жизнь” отдает предпочтение более нежным золотым колье, которые обращают внимание на тонкую длинную шею.

Юлия Санина

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина — известная экспериментатор. Украинская исполнительница примеряет любые тренды и сама их задает. При этом с завидной регулярностью Санина никогда не проигрывает в этой гонке — ей к лицу буквально всё! Звеньями Санина подчеркивает свои “бунтарские” образы, используя комплект колье и сережек.

Анна Седокова

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Певица и экс-”ВИА Гра” Анна Седокова золотыми массивными и многослойными цепями подчеркивает силу пикантных образов. Обратите внимание, насколько гармонично золото сочетается с “хищным” принтом — идеальное сочетание.

Джамала, Злата Огневич, Регина Тодоренко и другие

Также рассмотрим, как трендовый аксессуар весны-лета 2020 в своих образах сочетают другие украинские селебритис. Совершенно точно можно утверждать, что звенья — не только “аксессуар для рэперов и байкеров”. Изысканное колье, массивный браслет или изящные серьги могут отлично дополнять деловой или вечерний аутфит.

Джамала играет с трендами 90-х (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Регина Тодоренко выбрала более нежный вариант (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Злата Огневич выбирает многослойность (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Экс-Ассоль Катерина Гуменюк показывает идеальный вечерний образ с цепочкой (фото: instagram.com/assolmusic)

Рэп-исполнительница Alyona Alyona без массивных колье "не выходит"

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