Черные колготки и монолук: Андре Тан рассказал, какие ошибки способны убить стиль этой осенью

Главные ошибки в стиле, которые может допустить каждая

Нарушить правила многослойности

Я повторял и буду повторять: первый слой в таких образах не должен быть плотнее второго! Иначе ваш образ получится неряшливым, будет много лишних складок. В этом сезоне пойдите на эксперимент: под низ наденьте полуприлегающий кардиган, а сверху - куртку, жакет или стильный плащ. Вы выиграете на контрасте фактур.

Черные колготки - не панацея

В сочетании черные колготки + все вещи в гардеробе = вам нельзя выходить из дома! А вот цветные колготки и колготки с принтами - хитяры сезона! Черный плотный капрон с россыпью белых горошков, ромбовидная клетка, косая полоска на микрофибре или просто яркая пара - вариантов множество.

Черный монолук - осенняя депрессия

Не загоняйте сами себя в апатию и осеннюю хандру… Плесните красок в повседневность! Задумались над покупкой очередного темного жакета? Лучше приобретите шапочку яркого тона и переверните образ с ног на голову!

Незаправленные водолазки и пальто до колена: стилист назвала главные ошибки в осенних образах

Боязнь экспериментов

Экспериментируя, рекомендую опираться на классические вещи простого кроя. Если вы сделаете все грамотно, предметы гардероба не будут перебивать друг друга и выбиваться из общей концепции лука. Тренируйте насмотренность.

Хватит все заправлять!

Если вы думаете, что вечно заправляя вещи там, где нужно и где не нужно, вы стройните свою фигуру, то вы глубоко ошибаетесь. Пусть лучше ваш модный свитер сидит навыпуск и свободно, тогда пропорции фигуры будут уравновешены. Благодаря правильной длине юбки (до середины икры), такое сочетание особенно актуально в кэжуал-образах.

Как одеться стильно этой осенью (фото: instagram.com/andre_tan_official)