В ботфортах и рубашке: полуголая Кайли Дженнер показала, в чем ходит в офис

Кайли Дженнер – одна из самых успешных бизнесвумен в мире – обожает свою работу. Своему детищу Kylie Cosmetics, а также другим подразделениям своей компании она уделяет массу времени и сил. Карантин, который стал для всех неожиданным и непростым периодом, Кайли переживала особенно тяжело. Девушка привыкла периодически наведываться в роскошный офис своей фирмы, раздавать указания и контролировать все процессы самостоятельно. Не меньше любит она и покрасоваться в многочисленных нарядах. Сейчас, с послаблением карантинных мер, она возобновила свои походы к коллегам. Один из последних ее выходов Кайли показала несколько часов назад.

Новый лук Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Дженнер, которой сегодня исполняется 23 года, как и все девушки ее возраста, обожает соблазнительные образы. И порой не может отказать себе в них даже во время офисных мероприятий. Кайли выбрала для встречи серую рубашку-платье с широкими рукавами и накладными карманами, которую дополнила черными кожаными ботфортами на высоких каблуках. В дополнение к луку она сделала яркий макияж и безупречную укладку. Пару фото звезда сделала в офисе: на первом она сидит на мягком белом пуфе, а на втором откинулась назад, продемонстрировав роскошные бедра. «Ты королева», «Вау», «Прекрасна», «Удивительная», «Необычайно прекрасна», - тут же посыпались комплименты…

Кайли обожает яркие образы (фото: instagram.com/kyliejenner)

Стоит отметить, что рабочая обстановка совершенно не кажется напряженной и стрессовой. Впрочем, сейчас дела у популярной в сети бизневумен идут отлично. Напомним, ранее Кайли Дженнер, которую в прошлом году назвали самой молодой миллионершей в мире, лишили заветного титула. Якобы она сильно завысила доходы своей компании ради славы в средствах массовой информации. Впрочем, уже через непродолжительное время ее наградили новым званием: Кайли стала самой высокооплачиваемой звездой сети. И эта ипостась ей явно по душе.