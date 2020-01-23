В блестящем total black: Рози Хантингтон-Уайтли показала совершенное тело в соблазнительном наряде

Роузи Хантингтон-Уайтли порадовала новым эффектным выходом. 32-летняя модель посетила вечеринку, устроенную косметическим брендом Hourglass. С этой маркой знаменитую британскую красавицу связывает давнее и тесное сотрудничество. А вчера они презентовали новый продукт, разработанный совместно с Роузи – тональное средство Vanish. Роскошный ивент прошел в изысканном отеле Connaught и требовал не менее изысканного наряда. Но Роузи не привыкать впечатлять своими вечерними образами.

Роузи вновь выбрала черный (фото: instagram.com/rosiehw)

На мероприятие девушка Джейсона Стэтхема явилась в одном из своих любимых оттенков – черном. Total black образ составили закрытое платье с одним рукавом и высоким разрезом по ноге, сшитое из блестящей ткани, а также утонченные босоножки с камнями от Gianvito Rossi. Сверху признанная икона стиля накинула длинное пальто. Завершали лук макияж с бронзовыми тенями и чувственными губами, а также укладка с легкими волнами.

Роузи и Джейсон (фото: instagram.com/rosiehw)

Интересно, что на ивент модель прибыла одна, сопровождали девушку только телохранители. Впрочем, Роузи не часто выходит в свет со своим возлюбленным. Одно из последних мероприятий, где пара появилась вместе, была премия Harper's Bazaar Women of the Year Awards, устроенная британским Harper's Bazaar в Лондоне. Возлюбленный и отец ее ребенка – голливудский актер Джейсон Стэтхем – не мог пропустить этот вечер, так как Хантингтон-Уайтли получала награду от издания. Она удостоилась звания "Женщина года", по мнению редакции. Пара выбрала наряды в одной цветовой гамме и выглядела очень гармонично и стильно. Впрочем, Роузи умеет каждый образ сделать эффектным и модным.

Модель – настоящая икона стиля (фото: instagram.com/rosiehw)

Недавно девушка в который раз сделала подборку образов, показав массу стильных сочетаний. Поклонники обожают подобные "рубрики" своей любимицы и всегда просят в комментариях делать больше подобных постов. Поддерживаем!