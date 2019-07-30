В бикини и в брызгах воды: Джиджи Хадид показала новые "горячие" кадры с отдыха

Джиджи Хадид не так часто радует поклонников "горячими" постами. Девушка чаще публикует рабочие проекты и результаты съемок. Но в последнее время она просто засыпала сеть фото в купальниках. Чему фолловеры, конечно же, только рады! Старшая Хадид выбрала несколько стильных комплектов, которые подчеркнули каждую часть ее безупречного тела. Она демонстрировала ярко-оранжевый купальник, с хищным принтом, в мелкий горошек… Настало время для сексуального черного.

Джиджи Хадид наслаждается отдыхом (фото: instagram.com/gigihadid)

Джиджи в этот раз надела купальник, который состоит из топа с широкими бретелями и стрингов. Позирует она в душе, и брызги воды от него, а также откровенные позы сделали фото максимально "горячим". Стальной пресс, упругие ягодицы, стройные ноги, пышная грудь – кажется, регулярными тренировками модель довела свое тело до совершенства. Дополнили наряд косынка, браслет, цепочки и кольца. Не обошлось и без макияжа, выгодно подчеркнувшего ее выразительные брови, чувственные губы и нежную сияющую кожу.

Кстати, секрет украшений, которые носит Джиджи этим летом и уже практически сделала частью своего фирменного стиля, также раскрыт. Золотая подвеска, чокер, нежные серьги и браслеты с бриллиантами дело рук дизайнеров французского бренда от Messika Jewelry. Его обожают и другие знаменитости. К примеру, любит разбавлять ювелирными изделиями этой марки свои луки знаменитая теледива и бизнесвумен Кайли Дженнер.

Белла Хадид обожает "горячие" фото (instagram.com/bellahadid)

Интересно, что младшая сестра Джиджи всегда стремится сделать свою страницу в Instagram максимально откровенной и "горячей". Похоже, 22-летняя буквально не может скрывать от поклонников свою фигуру, над которой ей пришлось в свое время упорно потрудиться. Девушка не отличается любовью к спорту и здоровому образу жизни. В ее микроблоге то и дело появляются бургеры, картошка фри и пицца с колой.