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Безупречна: 44-летняя Ева Лонгория восхитила аппетитными формами в бежевом total look

Lite » Мода 08.11.2019 - 21:32
Безупречна: 44-летняя Ева Лонгория восхитила аппетитными формами в бежевом total look
Ева Лонгория (фото: instagram.com/evalongoria)

Актриса демонстрирует изысканный вкус

Ева Лонгория в который раз доказала, что она – настоящая икона стиля, которая умеет преподнести каждую вещь. 44-летняя актриса одинаково хорошо смотрится как в брючных костюмах, дизайнерской одежде, так и в женственных нарядах. Облегающие платья же – ее настоящая фишка. Она часто выбирает длинные трикотажные, которые подчеркивают ее идеальную фигуру. Над ней, она, к слову, неустанно трудится в спортзале. И результат того стоит!

Безупречна: 44-летняя Ева Лонгория восхитила аппетитными формами в бежевом total lookЕва в Париже (фото: instagram.com/evalongoria)

Одно из подобных нарядов она примерила в Париже. Телесного оттенка платье, с высоким горлом и длинными рукавами, слегка расклешенное книзу и дополненное соблазнительным вырезом на спине, оно смотрелось стильно и изысканно. Завершали его высокие сапоги ему в тон, крупные солнцезащитные очки и мелкие серьги. Волосы Ева были вытянуты и зачесаны назад.

Безупречна: 44-летняя Ева Лонгория восхитила аппетитными формами в бежевом total lookБезупречна: 44-летняя Ева Лонгория восхитила аппетитными формами в бежевом total lookБезупречна: 44-летняя Ева Лонгория восхитила аппетитными формами в бежевом total lookЕва Лонгория обожает бежевый (фото: instagram.com/evalongoria)

В таком наряде она блистала около недели назад, а теперь добавила новое фото, с ностальгией вспоминая счастливое пребывание там. "Я уже заскучала по Парижу", – написала знаменитая красавица. В кадре она повернута спиной, а потому полной мерой продемонстрировала утонченный прогиб спины и упругие ягодицы. Поклонники мгновенно засыпали звезду приятными комментариями, поставив рекордное количество лайков.

Безупречна: 44-летняя Ева Лонгория восхитила аппетитными формами в бежевом total lookИ длинные платья (фото: instagram.com/evalongoria)

В столицу Франции она летала вместе со своим годовалым сыном Санти – с ним актриса не расстается ни на рабочих проектах, ни в путешествиях. А в честь Хэллоуина она устроила малышу настоящую костюмированную вечеринку. Она подобрала сыну забавный костюм Дракулы, накидку сделав самостоятельно.

Интересно, что ребенок, как и мама, очень общительный и обожает быть в центре внимания. Он никогда не капризничает на людях, с удовольствием фотографируется, а если устает, то мирно засыпает прямо на съемочной площадке. Наверняка подрастает будущая звезда!

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