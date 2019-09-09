Беременная Эшли Грэм засветила роскошное тело в пикантном наряде

Эшли Грэм считает, что беременность – не помеха ни работе, ни выходам в откровенных нарядах. Так, недавно она появилась на церемонии Fashion Media Awards 2019 в облегающем наряде. Красное латексное платье подчеркнуло выдающиеся формы модели и ее заметно округлившийся животик. Девушка с удовольствием позировала фотографам и была в приподнятом настроении.

Эшли нечего скрывать (фото: instagram.com/ashleygraham)

Позже она засветилась на светском ивенте BAZAARicons. Здесь тона блистала в черном платье с прозрачной юбкой, украшенной по краю перьями. Весьма пикантный образ дополнили босоножки на внушительной шпильке и гладко зачесанные волосы.

Эшли в новом образе (фото: instagram.com/ashleygraham)

А несколько часов назад она поделилась новым видео, где демонстрирует стильные вещи, а также и свою роскошную фигуру. Эшли, которая давно сотрудничает с брендом Marina Rinaldi, представляет новую линию. Девушка примерила слитный черный купальник, демонстрирующий ее пышную грудь и роскошные формы, сверху на который накинула белую рубашку. Вечерний макияж и крупные серьги в ушах завершают весьма соблазнительный образ.

Эшли в новой рекламной кампании (видео: instagram.com/ashleygraham)

"На съемочной площадке с @marina.rinaldi сегодня проводится специальная кампания! Я так взволнована этой коллекцией, потому что она идеально подходит для женщины любой формы, беременной или нет!", – написала под видео Грэм.

Эшли на подиуме (фото: сториз instagram.com/ashleygraham)

Также в прошлые выходные беременная манекенщица прошлась по подиуму на показе знаменитого на весь мир американского бренда Tommy Hilfiger. Эшли продемонстрировала стильный образ: черное пальто с широким поясом, под которым надета белая рубашка. Завершали лук черные колготки, босоножки на внушительных каблуках, клетчатый шарф и шляпка. Она приняла участие и в других показах, тем самым давая понять, что энергия ее буквально бьет ключом.