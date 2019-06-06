В белой футболке и с голыми ногами: 49-летняя Наоми Кэмпбелл блеснула стройной фигурой на обложке ELLE

Супермодель украсила глянец и рассказала о социальной миссии
Наоми Кэмпбелл известна не только своей карьерой в мире моды, но и благотворительной деятельностью. Она принимала активное участие в помощи людям, пострадавшим от урагана Катрина, сирийским беженцам, участвовала в многочисленных кампаниях ООН, защищала природу и выступала против расовой дискриминации... Ее активная позиция и неувядающая красота послужили тем, что американский глянец ELLE пригласил ее украсить очередную обложку наравне с другими супермоделями. Так, другими звездами номера стали Аня Рубик, Даутцен Крез и Жизель Бюндхен.
Наоми продемонстрировала весьма соблазнительный образ: белая футболка Dior с красноречивой надписью Sisterhood Global, которая подчеркнула ее знаменитую стройность и молодость.
В интервью Наоми рассказала о том, как она пришла к пониманию своей миссии. Так, по словам знаменитости, к сохранению природных ресурсов мать приучала ее с детства, повторяя безустанно: «Выключи свет, не включай воду, будь внимательна». Также Кэмпбелл стремится проявить осознанность при формировании гардероба. К примеру, хранит и использует вещи, е обращая внимания на цикличность трендов. «Мне все равно, сколько лет вещи. Если у меня есть привязанность, особая связь или любовь к творчеству человека, который создал ее, и к дизайну, я его ношу».
Также она призналась, что иногда использует общественный транспорт, что продемонстрировала недавняя рекламная кампания Valentino.