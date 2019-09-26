Белла Хадид, Барбара Палвин, Елена Зеленская, Моника Беллуччи и другие: топ-9 знаменитостей в самых модных брючных костюмах сезона

Белла Хадид, Барбара Палвин, Роузи Хантингтон-Уайтли и Наоми Кэмбелл – список любительниц брючных костюмов можно продолжать до бесконечности. Их можно понять: сложно найти что-то более подходящее, когда нужно выглядеть элегантно и стильно в холодную погоду. В этом сезоне модели брючных костюмов слегка отличаются от предыдущих. Разбираемся на примере знаменитостей, какие из них самые актуальные и с чем они лучше всего будут смотреться.

Белла Хадид

Знаменитая американская модель палестинского происхождения, пожалуй, готова примерять все самые трендовые вещи и выкладывать их на суд поклонников в свой микроблог. На Неделю моды в Париже Белла прибыла в стильном костюме светло-серого оттенка: расклешенные брюки с высокой посадкой и укороченный жакет она дополнила белым кроп-топом, черными кедами и небольшой сумочкой. Отличный вариант для обладательниц идеального пресса.

Белла в Париже с подругой (фото: instagram.com/bellahadid)

Барбара Палвин

Действующий "ангел" Victoria’s Secret и популярная венгерская модель Барбара Палвин недавно также продемонстрировала нечто похожее. На показ весенне-летней коллекции Boss, который состоялся в Милане, она пришла в молочного оттенка костюме. Брюки клеш со стрелками и пиджак-оверсайз, словно из мужской коллекции, она надела с белой футболкой и белыми кроссовками. Последний штрих – волосы, собранные в хвост, и яркий макияж. Стильный образ готов!

Барбара Палвин с возлюбленным (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Роузи-Хантингтон Уайтли

Идею носить модели с "мужского плеча" преподнесла нам и Роузи Хантингтон-Уайтли. На показ Versace 32-летняя модель пришла в стильном брючном костюме из мужской коллекции этого бренда. И выглядела просто сногсшибательно! Узкие брюки со стрелками и небольшими разрезами, пиджак со спущенной линией плеча и изящные туфли – идеальный образ на вечер. Не обязательно выходить в свет в бюстгальтере, как этот сделала модель. Хотя если ивент позволяет, то почему бы и нет?

Роузи Хантингтон-Уайтли на показе Versace (фото: instagram.com/rosiehw)

Предлагаем еще несколько примеров удачных решений с брючным костюмом.

Винни Харлоу в костюме из мужской коллекции (фото: instagram.com/winnieharlow; instagram.com/Prada)

Наоми Кэмпбелл в классике от YSL (фото: instagram.com/naomi)

Грейс Элизабет (фото: instagram.com/lovegrace_e)

Елена Зеленская в Six (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Моника Беллуччи в Dolce & Gabbana (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

Наталья Водянова в Dior (фото: instagram.com/natasupernova)