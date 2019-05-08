В бархате и с откровенным декольте: Ирина Шейк в роскошном образе Burberry

Ирина Шейк, как и масса других знаменитостей, отнеслась к ежегодному Балу Института костюма (Met Gala 2019) со всей серьезностью. Девушка для красной ковровой дорожки выбрала вполне предсказуемо наряд от своего давнего друга Рикардо Тиши – креативного директора Burberry, а за прическу и макияж отвечали признанные мастера бьюти-индустрии: Гарри Джош и Татьяна Макарова. Примерки, подготовку к событию, веселые кадры с бэкстейджа, а также массу фото с самого бала она опубликовала у себя на странице в Instagram.

Окончательный образ получился более чем удачным. Длинное платье в пол силуэта "русалка" из темно-синего бархата отличалось несколькими необычными деталями: пышные рукава, которые заканчиваются перчатками, глубокий вырез, открывающий роскошную грудь Ирины, и декор крупными камнями.

Ирина Шейк в платье Burberry для Met Gala 2019 (фото: instagram.com/rowanpapier)

Волосы были уложены в гладкую прическу, макияж сделан в естественных тонах. Ничего лишнего: все изысканно и лаконично. Но, возможно, для Met Gala с его вычурностью и чересчур просто. Потому Шейк практически не появлялась в многочисленных подборках, которые делали все мировые фешн-издания и СМИ.





Прическа и макияж Ирины Шейк для Met Gala 2019 (фото: instagram.com/rowanpapier)

Но зато поклонники модели со всей искренностью отметили красоту Ирины, засыпав ее комментариями и лайками.

"Совершенное платье",

"Просто вау!",

"Мне нравится, как Ирина никогда не преувеличивает со своими прическами и макияжем. Всегда такая простая, стильная и потрясающая. Снимаю шляпу",

"Классическая красота",

"Слава богу, не все одеты, как Леди Гага",

"Такая элегантная",

"Лучшая на Met",

"Судя по тем фото, что я видела за утро, наша Ирина – краше и стильнее всех",

"Ира, на тебе каждый образ смотрится космически! Те, кто выбирает тебя, многократно подтверждают свой безупречный вкус",

"Восторг! И цвет, и силуэт! Ирина-огонь!"…

Впрочем, нашлись и те, кто отметил, что Ирина не попала со своим образом в точку. "Это не "Кэмп"! Все остальные приложили больше усилий", "Это не "Кэмп", "Платье не очень ваше"...

Сама красавица, впрочем, явно осталась довольна собой. Потому как до сих пор показывает детали лука и свои фото в разных ракурсах в сториз, отмечая Рикардо Тиши и прочих создателей своего образа.

Напомним, ранее мы подбирали топ-7 самых роскошных образов на Met Gala 2019: Дженнифер Лопес, Кендалл Дженнер, Дуа Липа и другие.

Также смотрите, кто действительно удивил публику - самые нелепые и эпатажные наряды Met Gala 2019.