В ажурном мини-платье и с ярким макияжем: Ким Кардашьян в соблазнительном образе блистает в Лондоне

Ким Кардашьян, которая на днях порадовала совместным выходом в свет с любимым мужем, отправилась с ним в Лондон. Пара была замечена на вечере в компании Рикардо Тиши. В этот раз звезда соцсетей решила сделать упор на максимально соблазнительный образ. Она надела черное ажурное мини-платье с высоким горлом, длинными рукавами и откровенным декольте. Дополнили образ ультрамодные босоножки-"змейки".

Ким с мужем и Рикардо Тиши (фото: instagram.com/kimkardashian; принтскрин instagram.com/kkwfando; instagram.com/corinnetaughtyou)

За "лицо" отвечала популярная среди звезд визажистка Никки Вольф (@Nikki_Makeup). Она создала для Ким оригинальный макияж с серыми тенями и стрелками на складках век. Благодаря мейк-апу взгляд вышел максимально "распахнутым", огромные, в пол-лица глаза придали Ким кукольного вида и сделали невероятно милой. Губы Никки оставила нейтральными, с легким блеском. Образ она вложила у себя на странице, тут же собрав множество комплиментов. Волосы же звезде завили мелкими волнами и уложили на ровный пробор.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/nikki_makeup)

Напомним, Ким – основательница собственного косметического бренда – просто одержима макияжем. Она участвует в разработке каждой своей линии, первая тестирует новинки, а потом с удовольствием экспериментирует с образами. Иногда, к слову, они создают их вместе с младшей сестрой – 22-летней Кайли Дженнер, которая не уступает Ким в любви к косметике.

Кайли и Ким обожают создавать макияж (фото: .instagram.com/kimkardashian)

Недавно Ким продемонстрировала образ, который создала для нее Кайли. Девушка выбрала для него коричнево-бежевые тона теней, персиковые румяна и бежевую помаду для губ. Брови самая юная миллиардерша в мире прорисовала чуть толще обычного, а также использовала накладные ресницы. Поэтому 39-летняя знаменитость выглядела совершенно не так, как обычно. К слову, видео создания этого мейкапа можно найти на официальном YouTube-канале сестер.