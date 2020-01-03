Американский дизайнер создала "чудо-одежду" на случай диджитал-апокалипсиса (фото)

Американская художница и дизайнер из Лос-Анджелеса Люси Макрэй (Lucy McRae) создала оригинальный набор для выживания в “пост-апокалиптическом будущем” - так называемый “Future Survival Kit” (комплект для выживания в будущем). При этом носить достаточно габаритный набор нужно на себе. По словам художницы, она была вдохновлена народностью шерпов, живущих в Восточном Непале, в районе горы Джомолунгма, а также в Индии.

Макрэй, которая называет себя “архитектором тела”, предполагает, что однажды в будущем люди могут восстать против “эры алгоритмов” - отказаться от социальных сетей и использования цифровых устройств… А даже если и не восстанут, то хотя бы частично захотят оградить себя от вездесущей диджитализации.

Дизайнер разработала набор различных предметов для выживания в таком будущем, которые помогут быстро приспособиться к новой реальности. В набор входит, к примеру, маска, которая, как и телефон, закрывает вас от реального мира. А также различные подушки и коврики-конструкторы, обеспечивающие комфорт.

“Человечество редко создает что-то значительное не оказываясь при этом на грани катастрофы. Искусственный интеллект, дисбаланс окружающей среды, повальная автоматизация - все это одновременно улучшило, но и дестабилизировало комфорт нашей жизни. Мы утопаем в постоянных стрессах, необходимости быть всегда на связи… Я предлагаю рассмотреть будущее, в котором человечество сможет уйти от негативного влияния диджитализации”, - объясняет свое новое творение Люси Макрэй.

Дизайнер позаимствовала модель жизни шерпов. Эти кочевники, родом из горных районов Непала и Гималаев, известны тем, что могут выжить в суровых условиях, имея при этом ограниченный набор вещей. Макрей предполагает, что в постапокалиптической охоте за независимостью любой может стать шерпом.

“Future Survival Kit” дебютирует в “State of Extremes” — выставке в Музее дизайна Holon в Тель-Авиве, куратором которой является Арик Чен. Выставка продлится до 9 мая 2020 года. Цель экспозиции — исследование мира, который переживает быстрые и экстремальные изменения.

Согласно Макрэй, неопределенность в отношении будущего является важным инструментом социального прогресса.

“Любой, кто чувствует себя комфортно сейчас, ограничивает свои возможности для роста в будущем! Так как рост сходит на грани неопределенности”, - философски рассуждает дизайнер.