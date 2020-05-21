49-летняя Клаудиа Шиффер похвасталась идеальным телом в соблазнительной съемке для глянца

Клаудиа Шиффер украсила новую глянцевую обложку. 49-летняя супермодель стала героиней съемки для французской версии популярного модного издания Elle. «На обложке нашего журнала ELLE на этой неделе. Красота навсегда, Клаудия Шиффер отмечает 30 лет своей карьеры вместе с нами. Откройте для себя ее 9 советов по красоте, чтобы быть на вершине».

Модель в этом году отметит 50-летие (фото: instagram.com/ellefr)

Для съемки Клаудиа примерила комбинезон от Versace с лифом и короткими шортами. Таким образом стилисты сделали акцент на идеальном теле супермодели: тонкой талии, точеным рукам и ногам, а также роскошным формам. Волосы Шиффер уложили волной, а макияж сделали натуральный. Выглядит она свежо и роскошно.

Клаудиа выглядит по-прежнему роскошно (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Сама Клаудиа запостила некоторые кадры с ранее проведенной съемки для британского Elle. На них она позирует в соблазнительных нарядах, включая боди леопардового оттенка. Сеть не смогла сдержать восторга от того, как невероятно молодо выглядит супермодель в своем возрасте.

Фантастика!

Восхитительная

Вау! Ты просто невероятно красивая

Ты – моя любимая супермодель навсегда

Прекрасная восхитительная малышка

Самая красивая девушка в мире

Икона

Богиня

В чем твой секрет? Ты выглядишь невероятно. Так же, как и в 90-х

Супер, нереальная и красивая

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/claudiaschiffer)

Напомним, Клаудиа Шиффер – одна из культовых моделей, которая наравне с Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой, Евой Герциговой и Синди Кроуфорд составляла «золотой фонд» 90-х.

К слову, впервые немецкая модель появилась на обложке французского Elle в июле 1988 года. После этого она получила выгодный контракт от дома Chanel, с которым ее до сих пор связывает тесное сотрудничество. Клаудиа стала настоящей музой Карла Лагерфельда, который сравнивал ее с еще одной великой блондинкой – Брижит Бардо. Интересно, что Клаудиа также считается рекорсменкой по количеству глянцевых обложек – она даже занесена в «Книгу рекордов Гиннесса». На 2015-й год она появлялась на разнообразных изданиях более тысячи раз.