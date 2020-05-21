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49-летняя Клаудиа Шиффер похвасталась идеальным телом в соблазнительной съемке для глянца

Lite » Мода 21.05.2020 - 21:27
49-летняя Клаудиа Шиффер похвасталась идеальным телом в соблазнительной съемке для глянца
Клаудиа Шиффер (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Модель празднует 30 лет карьеры

Клаудиа Шиффер украсила новую глянцевую обложку. 49-летняя супермодель стала героиней съемки для французской версии популярного модного издания Elle. «На обложке нашего журнала ELLE на этой неделе. Красота навсегда, Клаудия Шиффер отмечает 30 лет своей карьеры вместе с нами. Откройте для себя ее 9 советов по красоте, чтобы быть на вершине».

49-летняя Клаудиа Шиффер похвасталась идеальным телом в соблазнительной съемке для глянцаМодель в этом году отметит 50-летие (фото: instagram.com/ellefr)

Для съемки Клаудиа примерила комбинезон от Versace с лифом и короткими шортами. Таким образом стилисты сделали акцент на идеальном теле супермодели: тонкой талии, точеным рукам и ногам, а также роскошным формам. Волосы Шиффер уложили волной, а макияж сделали натуральный. Выглядит она свежо и роскошно.

Клаудиа выглядит по-прежнему роскошно (фото: instagram.com/claudiaschiffer)

Сама Клаудиа запостила некоторые кадры с ранее проведенной съемки для британского Elle. На них она позирует в соблазнительных нарядах, включая боди леопардового оттенка. Сеть не смогла сдержать восторга от того, как невероятно молодо выглядит супермодель в своем возрасте.

  • Фантастика!
  • Восхитительная
  • Вау! Ты просто невероятно красивая
  • Ты – моя любимая супермодель навсегда
  • Прекрасная восхитительная малышка
  • Самая красивая девушка в мире
  • Икона
  • Богиня
  • В чем твой секрет? Ты выглядишь невероятно. Так же, как и в 90-х
  • Супер, нереальная и красивая

49-летняя Клаудиа Шиффер похвасталась идеальным телом в соблазнительной съемке для глянца

49-летняя Клаудиа Шиффер похвасталась идеальным телом в соблазнительной съемке для глянца

49-летняя Клаудиа Шиффер похвасталась идеальным телом в соблазнительной съемке для глянца

49-летняя Клаудиа Шиффер похвасталась идеальным телом в соблазнительной съемке для глянца

49-летняя Клаудиа Шиффер похвасталась идеальным телом в соблазнительной съемке для глянца

49-летняя Клаудиа Шиффер похвасталась идеальным телом в соблазнительной съемке для глянца

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/claudiaschiffer)

Напомним, Клаудиа Шиффер – одна из культовых моделей, которая наравне с Наоми Кэмпбелл, Линдой Евангелистой, Евой Герциговой и Синди Кроуфорд составляла «золотой фонд» 90-х.

К слову, впервые немецкая модель появилась на обложке французского Elle в июле 1988 года. После этого она получила выгодный контракт от дома Chanel, с которым ее до сих пор связывает тесное сотрудничество. Клаудиа стала настоящей музой Карла Лагерфельда, который сравнивал ее с еще одной великой блондинкой – Брижит Бардо. Интересно, что Клаудиа также считается рекорсменкой по количеству глянцевых обложек – она даже занесена в «Книгу рекордов Гиннесса». На 2015-й год она появлялась на разнообразных изданиях более тысячи раз.

Автор: Мила Иванова

Теги Новости Украины модель
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