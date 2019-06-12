49-летняя Кэтрин Зета-Джонс похвасталась стройной фигурой в черном кружевном платье

Актриса рекламирует свой бренд вещей для дома
Кэтрин Зета-Джонс давно не радует поклонников новыми рабочими проектами, зато на ее странице в Instagram регулярно появляются фото. Многие из них демонстрируют стройность и поистине неувядающую красоту знаменитой голливудской звезды. Пару дней назад она показала яркий летний образ. Кэтрин позирует в белом длинном платье с цветочным принтом нежных оттенков. Дополнили его роскошная укладка и макияж в нюдовых тонах. "Скоро летние дни – это просто повод, чтобы носить мой @casazetajones платье везде", – написала Кэтрин. К слову, Casa Zeta-Jones – это бренд вещей для дома, созданный актрисой. А несколько часов назад на ее странице появился новый образ.
Кэтрин демонстрирует стильный вечерний лук: она примерила маленькое черное платье, украшенное сверху кружевом. На ногах у нее красуются туфли на невысоком каблуке, волосы уложены в романтичную укладку-волну, а на лице – неброский макияж. Такой наряд сделал ее и без того стройную фигуру просто миниатюрной, а образ – свежим и молодым. На этом фото она также рекламирует товары для дома своей марки. Но поклонники акцентировали внимание больше на внешности звезды.
К слову, секреты своей красоты Кэтрин никогда не скрывала. Она не приемлет диет, но старается питаться только теми продуктами, которые будут полезны организму. Поддерживать себя в форме ей помогают и регулярные физические нагрузки. Так, в спортзал она ходит несколько раз в неделю. Что касается ежедневного ухода за лицом, она старается не перебарщивать с салонными процедурами, делая упор на регулярное качественное увлажнение. Нужно признать, что денег на красоту звезда не жалеет. Как-то актриса поделилась с поклонниками целым списком любимых продуктов по уходу за лицом, общая стоимость которых тянула примерно на $2600.