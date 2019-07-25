46-летняя бурлеск-дива восхитила аппетитными формами в кружевном белье

Дита фон Тиз порадовала поклонников новым горячим кадром
Дита фон Тиз известна в первую очередь как танцовщица бурлеск-шоу, пин-ап-звезда, модель и бывшая девушка Мэрилина Мэнсона. Но сама знаменитость не раз признавалась: она не собирается всю жизнь плясать голой на сцене. Чтобы обеспечить себе безбедное существование без необходимости выступлений, она организовала собственную марку нижнего белья.
Умение Диты тонко чувствовать потребности женщин и угадывать желания мужчин, а также ее изысканный вкус сыграли ей на руку. Несмотря на огромную конкуренцию, которая царит в этом бизнесе (сегодня свои линии белья и купальников не выпускают только самые ленивые звезды), бренд Dita Von Teese Lingerie выделяется особым непередаваемым шиком и эротизмом.
Успех марки гарантирован еще и потому, что рекламировать большинство моделей взялась сама дива. На своей личной странице в Instagram, где уже больше 2 миллионов подписчиков, она постоянно показывает новые комплекты соблазнительного белья и другие предметы собственного производства.
Несколько часов назад она продемонстрировала очередной из них. Дита предстала в изумрудного оттенка кружевном бюстгальтере, трусиках и такого же оттенка поясе. Идеальный образ дополнили ярко-зеленые атласные туфельки, чулки и массивные серьги в ушах. Не обошлось без фирменного макияжа с безупречной фарфоровой кожей, красными губами и выразительными стрелками. А также без локонов, уложенных гладкой волной.
Дита позирует в полный рост, чтобы поклонники могли хорошо рассмотреть преимущества роскошного белья. А также, безусловно, все достоинства ее фигуры, включая пышные грудь и бедра, тонкую талию и стройные ноги. К слову, 46-летняя знаменитость никогда не скрывала, что прибегала к услугам пластических хирургов. К примеру, грудь дива увеличила, а знаменитую родинку ей нарисовали тату-мастера.
Тем не менее, ее соблазнительный образ, продуманный до мелочей – дело рук в первую очередь самой фон Тиз. Она признается, что составляла его по крупинкам, вдохновляясь фильмами 40-х годов и мечтая быть такой же загадочной и эротичной, как женщины тех времен. Что ж, ей это, безусловно, удалось!