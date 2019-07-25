46-летняя бурлеск-дива восхитила аппетитными формами в кружевном белье

Дита фон Тиз известна в первую очередь как танцовщица бурлеск-шоу, пин-ап-звезда, модель и бывшая девушка Мэрилина Мэнсона. Но сама знаменитость не раз признавалась: она не собирается всю жизнь плясать голой на сцене. Чтобы обеспечить себе безбедное существование без необходимости выступлений, она организовала собственную марку нижнего белья.

Дита фон Тиз умеет преподнести свои творения (фото: instagram.com/ditavonteeselingerie)

Умение Диты тонко чувствовать потребности женщин и угадывать желания мужчин, а также ее изысканный вкус сыграли ей на руку. Несмотря на огромную конкуренцию, которая царит в этом бизнесе (сегодня свои линии белья и купальников не выпускают только самые ленивые звезды), бренд Dita Von Teese Lingerie выделяется особым непередаваемым шиком и эротизмом.

Модели белья звезда разрабатывает сама (фото: instagram.com/ditavonteeselingerie)

Успех марки гарантирован еще и потому, что рекламировать большинство моделей взялась сама дива. На своей личной странице в Instagram, где уже больше 2 миллионов подписчиков, она постоянно показывает новые комплекты соблазнительного белья и другие предметы собственного производства.

Дита радует поклонников "горячими" фото (фото: instagram.com/ditavonteese)

Несколько часов назад она продемонстрировала очередной из них. Дита предстала в изумрудного оттенка кружевном бюстгальтере, трусиках и такого же оттенка поясе. Идеальный образ дополнили ярко-зеленые атласные туфельки, чулки и массивные серьги в ушах. Не обошлось без фирменного макияжа с безупречной фарфоровой кожей, красными губами и выразительными стрелками. А также без локонов, уложенных гладкой волной.

Дита фон Тиз выпускает линию нижнего белья, духи, косметику и даже написала книгу (фото: instagram.com/ditavonteese)

Дита позирует в полный рост, чтобы поклонники могли хорошо рассмотреть преимущества роскошного белья. А также, безусловно, все достоинства ее фигуры, включая пышные грудь и бедра, тонкую талию и стройные ноги. К слову, 46-летняя знаменитость никогда не скрывала, что прибегала к услугам пластических хирургов. К примеру, грудь дива увеличила, а знаменитую родинку ей нарисовали тату-мастера.

Роскошная дива знает, как подать себя (фото: instagram.com/ditavonteese)

Тем не менее, ее соблазнительный образ, продуманный до мелочей – дело рук в первую очередь самой фон Тиз. Она признается, что составляла его по крупинкам, вдохновляясь фильмами 40-х годов и мечтая быть такой же загадочной и эротичной, как женщины тех времен. Что ж, ей это, безусловно, удалось!